Koronaviru podlehlo již 56 lidí. První případ oznámila Kanada, USA má již pět nakažených

Peking/Vídeň/Toronto Nemoci způsobené novým koronavirem v Číně už podlehlo 56 lidí a nakažených je přes 2000. Oznámily to čínské úřady. Nejmladší infikovanou je devítiměsíční holčička. Schopnost šíření tohoto viru, který je infekční i v inkubační době, podle čínské národní zdravotnické komise začíná sílit. První potvrzený případ oznámila Kanada, zatímco USA už pátý.

V rámci preventivních opatření začal v Číně ode dneška až do odvolání platit zákaz prodeje volně žijících zvířat, jež jsou zřejmě původcem koronaviru. Do Pekingu míří na jednání s místními úřady a zdravotními experty generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Ve Vietnamu byl s podezřením na nákazu hospitalizován Čech. Infekce se u něj zatím nepotvrdila, uvedla mluvčí českého ministerstva zdravotnictví. První podezření na pacienta s koronavirem prověřovali podle serveru tvnoviny.sk. i slovenští zdravotníci, to se ale nepotvrdilo. Vídeňská nemocnice, kde od soboty byla na izolovaném oddělení čínská letuška s podezřením na nákazu, dnes večer informovala, že žena koronavirus nemá.



V souvislosti se šířením koronaviru se v pondělí ráno sejde v Praze Bezpečnostní rada státu. Předseda vlády Andrej Babiš na svém facebookovém profilu uvedl, že se už nyní kontroluje, zda někdo z cestujících do Česka nevykazuje příznaky nákazy. Plošný screening podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha nemá vzhledem k inkubační době 14 dnů smysl.

Čínské úřady rozšiřují opatření s cílem zabránit šíření infekce. V provincii Chu-pej, z jejíž metropole Wu-chanu virus pochází, dnes například oznámily zastavení autobusové dopravy na linkách mezi městy i mezi provinciemi. Starosta města nicméně na tiskové konferenci uvedl, že kvůli oslavám lunárního nového roku, které začaly v sobotu, z města odcestovalo pět milionů lidí a zůstalo v něm devět milionů. V Evropě tyto oslavy zrušila například města Paříž či Milán.

Starosta Wu-chanu dále konstatoval, že očekává okolo tisícovky dalších nakažených. Ve městě se urychleně budují dvě nemocnice s kapacitou 1000 a 1300 lůžek. První z nich má být hotová 3. února, druhá za tři týdny. Guvernér provincie Chu-pej uvedl, že hlavním problémem je nedostatek zdravotnických zásob. Stálý výbor politbyra, nejmocnější orgán v zemi, v sobotu zřídil speciální tým na boj proti šíření epidemie. Výbor nařídil úřadům všech úrovní, aby Wu-chanu, který je od čtvrtka prakticky uzavřený, zajistily zásobování. Čínský prezident Si Ťin-pching, který výboru předsedal, označil situaci za „vážnou“.

Od pondělí nesmějí čínské cestovní kanceláře zajišťovat hotelové rezervace či pobyty pro skupiny. K městům, jež se jako Peking rozhodla preventivně omezit osobní dopravu, se dočasným zastavením provozu dálkových autobusových linek přidal severočínský Tchien-ťin, kde žije 15 milionů lidí.

Dalším opatřením je dočasný zákaz prodeje volně žijících zvířat a masa z nich v celé Číně. Podle čínských úřadů je totiž původcem nového typu koronaviru patrně divoká zvěř, která se nelegálně prodávala na tržnici s mořskými produkty ve Wu-chanu.



Lidé mají zapovězený vstup do Hongkongu

Čínou spravovaný Hongkong, kde je už šest potvrzených pacientů s koronavirem, ode dneška zavřel populární turistické atrakce Disneyland a zábavní park Ocean Park. Do města mají od pondělí zapovězený vstup lidé, kteří v uplynulých dvou týdnech navštívili provincii Chu-pej. Nařízení se netýká obyvatel Hongkongu. Protestující zde dnes zapálili vstupní halu budovy, kde úřady plánují zřídit karanténu pro infikované.

Zavřený na neurčito je už i Disneyland v Šanghaji a v Pekingu je nepřístupné Zakázané město. Čínské hlavní město také podle státních médií odložilo obnovení výuky na všech stupních škol včetně školek. Omezení pro návštěvníky dnes zpřísnil ostrov Tchaj-wan. Platí rozsáhlý zákaz příjezdu lidí z pevninské Číny kromě obchodních cest a několika dalších výjimek, které se týkají například osob, které uzavřely manželství s Tchajwanci.

Čínská vláda dnes oznámila, že svátky spojené s lunárním novým rokem se kvůli prevenci prodlouží o tři dny do 2. února. Protáhnou se i školní prázdniny, přesná data oznámí později ministerstvo školství.Evakuaci svých občanů z Wu-chanu připravují Spojené státy, Japonsko, Rusko a Francie, která v pátek ohlásila tři nemocné, první v Evropě.

Zástupce čínské národní zdravotnické komise Ma Siao-wej dnes připustil, že se o viru zatím ví jen málo a není ani jasné riziko spojené s jeho případnou mutací. Je však zřejmé, že je infekční i v inkubační době, která trvá jeden až 14 dní.

Odborníci z Královské univerzity v Londýně odhadují, že 18. ledna bylo ve Wu-chanu nakaženo 4000 lidí a každý z nich nákazu předal dvěma až třem osobám. Vědci z univerzity v anglickém Lancasteru odhadují, že při současném stavu bude pouze ve Wu-chanu do 4. února přes 190.000 nakažených.