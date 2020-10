Náměstek VZP o ‚tajemné‘ schůzce na Vyšehradě. Někdo tady rozjel nějakou hru a já ji odmítám

Na milion procent prohlašuji, že jsem tam nebyl, říká v rozhovoru pro Lidovky.cz náměstek ředitele VZP David Šmehlík, který se podle České televize účastnil „tajemné“ schůzky na pražském Vyšehradě. Ta již připravila o křeslo ministra zdravotnictví Romana Prymulu. „Čekal bych, že se mě alespoň někdo zeptá. Ale nikdo se nezeptal,“ vzkázal novinářům.

Lidovky.cz: Účastnil jste se středeční schůzky ministra zdravotnictví Romana Prymuly s předsedou poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem na Vyšehradě?

Jednoznačně odmítám spekulace o mé údajné účasti na této schůzce. Schůzky jsem se nezúčastnil, v době jejího konání jsem byl doma se svoji rodinou.

David Šmehlík

Lidovky.cz: Proč přesto ministr zcela nevyloučil, že jste na Vyšehradě byl?

Já myslím, že on to vyloučil a odmítl poměrně jasně, byl pod tlakem a spíš to v médiích tak trochu otočili. Pan ministr řekl jasně, že náměstek Šmehlík tam nebyl. A pak samozřejmě dodal, že nemůže vědět, jestli jsem nebyl v nějaké jiné místnosti. Ale to je logické, může přeci garantovat jen to, co viděl. A mě tam neviděl.

Lidovky.cz: Řekl jste, že celá kauza je zpolitizovaná kvůli blížící se volbě ředitele VZP. Kdo má zájem vás očernit?

Ano, informace, které se objevily v médiích, jsou zcela nepravdivé a jsou podle mého názoru šířeny ve snaze zpolitizovat blížící se volbu ředitele VZP. Já ale nevím, kdo má zájem rozjíždět tyto diskreditační kampaně těsně před volbou ředitele. Někdo tady nicméně evidentně nějakou hru rozjel. A já ji odmítám. Je to celé velmi zvláštní. Nerozumím tomu, kdo tyto materiály vyrábí. Rozumím spekulaci, že když se řeklo, že se na oné schůzce řešila VZP za přítomnosti šéfa poslanců ANO a ministra, tak si někteří asi řekli, že tam asi byl i ten Šmehlík do party. To jim nezazlívám, není to asi úplně nelogická konstrukce. Ale na druhou stranu, prohlásit to veřejně bez ověření? Čekal bych, že se mě alespoň někdo zeptá. Ale nikdo se nezeptal.

Vyjádření ČT? Server Lidovky.cz požádal Václava Moravce a Českou televizi o vyjádření.

Lidovky.cz: Než vaše jméno zaznělo z obrazovky České televize, novináři vás nekontaktovali a nežádali potvrzení?

Přesně tak. Bez jakéhokoli odzdrojování si někdo dovolil to říct v médiích. Tomu nerozumím. Nikdo se mě nezeptal, nikdo mi nevolal, ani neznámé číslo. V neděli jsem byl s manželkou na Křivoklátě, procházeli jsme se a najednou mi začali lidé volat. Ale to až po odvysílání Otázek Václava Moravce. Předtím mi nikdo nevolal, ani jsem neměl od nikoho mail či sms. Myslím, že by bylo bývalo normální se mě zeptat. Tak jako nyní vy.

Lidovky.cz: Svědomí tedy máte čisté a stoprocentně jste na Vyšehradě ve středu nebyl?

Na milion procent to prohlašuji. Pokud nemám pominutí smyslů nebo nejsem náměsíčník. Mohu klidně spát a svědomí mám čisté. Navíc mám i důkaz. Moje služební auto je nyní v servisu a mám shodou okolností náhradní octavii, kde je GPS. Z toho je jasně patrno, kde jsem byl a nebyl. Jasně, můžou říct, že jsem jel taxíkem či tramvají, mohou prošetřit všechny taxikáře a kamery. Já mám svědomí čisté.

Lidovky.cz: Volba šéfa VZP bude probíhat kdy?

Musí proběhnout nejpozději v listopadu, protože současný ředitel má mandát jen do začátku prosince. Myslím, že nyní bude tlak na to, aby to bylo celé transparentní.

Lidovky.cz: Budete kandidovat?

Nejprve musí být výběrové řízení, abych se vůbec mohl přihlásit.

Lidovky.cz: Ale zájem o post máte?

Ano, myslím, že jsem doteď už ve své práci něco prokázal a mám zájem v tom pokračovat. Ale jak říkám, musí být vyhlášeno výběrové řízení, jinak se nemám kam hlásit. Když chcete vyhrát, musíte si koupit los.