Reálné je, že stálý ředitel Národní galerie bude do funkce uveden za rok, řekl Zaorálek

Praha Národní galerie Praha (NGP) by mohla mít plnohodnotného ředitele asi za rok. Novinářům to v pondělí při příchodu na jednání vlády řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Zhruba do půl roku očekává, že garanční rada vypracuje kritéria, jaká se při výběru nového ředitele uplatní. NGP vede od konce září jako dočasná ředitelka manažerka Anne-Marie Nedoma, řádného ředitele instituce nemá od dubnového odvolání bývalého šéfa Jiřího Fajta.

Výkonnou ředitelkou Národní galerie je prozatím Anne-Marie Nedoma, nový šéf vzejde z konkurzu Zaorálek uvedl, že rozhodnutí o parametrech konkurzu očekává zhruba do půl roku. „Rada by se měla nejdřív zabývat tím, jaké úkoly Národní galerii dáme, co budeme chtít po řediteli, který bude vybrán,“ řekl. Reálné podle něj je, že stálý ředitel bude do funkce uveden zhruba za rok. „Národní galerie bude konsolidovaná a připravená, aby ji někdo přebral,“ uvedl.

Garanční radu, pracující na přípravě konkurzu a výběru členů komise, která by měla nového šéfa NGP vybrat, zřídil Zaorálek současně s uvedením Nedomy do funkce. V radě jsou architekt Josef Pleskot, historik umění Jiří Machalický, kurátor Richard Drury, ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková, zakladatel centra DOX Leoš Válka či ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr. Historika umění Fajta, který byl v čele NGP přibližně pět let, odvolal bývalý ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) s odkazem na závažná hospodářská pochybení. Krok vedl k protestům části kulturní obce a byl na počátku úvah o odchodu Staňka z funkce. S odvoláním Fajta Staněk pověřil vedením NGP ekonoma Ivana Morávka. Těsně předtím, než po přijetí demise prezidentem Milošem Zemanem Staněk z postu ministra odešel, vypsal výběrové řízení na Fajtova nástupce. Zaorálek ho po příchodu na ministerstvo zrušil.