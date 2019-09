Výkonnou ředitelkou Národní galerie je prozatím Anne-Marie Nedoma, nový šéf vzejde z konkurzu

Praha Výkonnou ředitelkou Národní galerie Praha (NGP) se po dobu, než vzejde její nový generální ředitel z řádného výběrového řízení, stane ekonomka Anne-Marie Nedoma. Zdroj obeznámený se situací uvedl, že do NGP jako krizová manažerka nastoupí již v pátek. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) na čtvrtek svolal briefing k situaci v Národní galerii. Vyjádření ministerstva zatím není k dispozici.

Pozice výkonné ředitelky v NGP by měla odpovídat podstatě takzvaného interim managementu, kdy jde o poskytnutí manažerských kapacit, dovedností a zkušeností na předem dohodnutou dobu. Interim manager je po smluvní dobu začleněn do organizační struktury společnosti se všemi odpovědnostmi spojenými s pozicí, kterou zastává.

Významná tuzemská sbírková instituce je bez řádného ředitele od dubna, kdy jejího tehdejšího šéfa Jiřího Fajta odvolal bývalý ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD). Zdůvodnil to závažnými hospodářskými pochybeními. Tento krok vedl k protestům a byl počátkem úvah o jeho odchodu z funkce.

Vedením NGP Staněk v den odvolání Fajta pověřil ekonoma Ivana Morávka. Staněk podal ke konci května demisi, prezident Miloš Zeman ji však přijal až na konci července.

Staněk těsně před odchodem z funkce učinil několik kontroverzních kroků a také vypsal výběrové řízení na ředitele Národní galerie Praha. Zaorálek brzy po svém nástupu do funkce ministra kultury konkurz zrušil. Podle informací ČTK nastupující Nedoma nebude ředitelkou galerie jmenovanou bez konkurzu, na což ministr má také právo; měla by do NGP přijít a stabilizovat ji zejména po stránce finanční a personální do té doby, než z plánovaného konkurzu vzejde nový generální ředitel.

Zaorálek konkurz vyhlášený Staňkem zrušil 2. září a řekl, že byl nedostatečný. „Vypsání nového řízení není věc, která by se dala udělat za několik týdnů. První věc je, že jsem to zrušil. Druhá, že se obracím na některé experty v této oblasti, abychom se začali bavit o parametrech,“ uvedl. Zásadní je podle něj dlouhodobá perspektiva galerie.

Ekonomka a personalistka Anne-Marie Nedoma (59) vystudovala pražskou Vysokou školu ekonomickou, pracovala jako manažerka v institucích jako Gallup Organization, Nestlé, Reader’s Digest nebo jako poradce pro GDPR na ministerstvu zahraničí. V letech 2014 až 2018 mimo jiné vedla Karmelitánské nakladatelství.

Nedoma měla ke kultuře blízko i jako členka skupiny, kterou v roce 2001 sestavil tehdejší ministr kultury Jiří Besser a která se zabývala budoucností Státní opery Praha a Národního divadla. Opera se nakonec stala součástí ND. V minulosti zasedala i ve správní radě Institutu restaurování a konzervačních technik v Litomyšli (předchůdce dnešní fakulty restaurování pardubické univerzity)