Návrat do lavic žákům činí potíže. Rotace prohlubuje rozdíly, nefungují po sociální stránce, zní ze škol

PRAHA Žáci prvního stupně za sebou mají měsíc rotací, při nichž se po týdnu střídají ve třídách. Učivo podle kantorů zvládají, palčivějším problémem je narušení sociálních vazeb a časté sváry mezi dětmi na některých školách.

Od podzimu byli téměř všichni žáci – kromě těch z prvních a druhých tříd – na distanční výuce, měli volnější režim a odvykli třídám plným spolužáků. Návrat do lavic tak mnohým činí potíže.



Někteří rodiče si na nekázeň školáků chodí stěžovat do školy a chtějí, aby spory, které se ale často dějí mimo budovu, řešila.

„Po mobilech si nadávají, perou se, ale všechno se děje venku,“ svěřuje se ředitelka pražské základní školy Mendelova Martina Thumsová. Rodiče podle ní navíc s problémem kolikrát přijdou až na konci týdne, v němž jejich dítě dochází do školy prezenčně.



„Místo toho, abychom je tady ve škole začali rovnat a znovu nastavovat pravidla, si zase sednou doma. Řešit problémy v momentě, kdy na děti nemůžeme výchovně působit, je science fiction,“ posteskla si Thumsová.

Naopak šéf Asociace ředitelů základních škol Michal Černý se s podobnými obtížemi nesetkal. Děti v Masarykově ZŠ v pražských Klánovicích, kde je ředitelem, mezi sebou rozbroje nemají. Větší problém podle něj představuje povinnost dětí nosit roušky, u učitelů respirátory.



Ředitelé se shodují, že to, jestli dítě návrat z online výuky zpátky do školy zvládne, záleží na jeho osobnosti. Rotace však podle nich prohlubuje rozdíly mezi žáky. I po pouhém týdnu stráveném doma si totiž děti musejí znovu zvykat na školní režim.

„Za týden z toho vypadnou a řemen se těžko nahazuje. Takže je to takové skokové,“ uvedl pro Lidovky.cz ředitel brněnské základní školy Svážná Petr Punčochář. Situaci přirovnal ke sportu. „To je jako když budete chodit týden trénovat a týden budete doma,“ říká.

Rotace skupin žáků je přitom náročnější na druhém stupni základky, kde má každý předmět svého učitele. Pedagog musí skloubit výuku dětí ve škole i těch doma. Ty na druhém stupni se v některých krajích vrátily do školy v pondělí.

Přestože se děti na sebe navzájem těšily, teď mají mezi sebou na některých školách konflikty. „Nefunguje to po té sociální stránce,“ říká Thumsová k rotaci. „Po té výukové to funguje, děti jsou schopné se velmi dobře učit i na základě distanční výuky,“ uvedla.

Podle Černého má distanční vzdělávání v mnoha případech dokonce pozitivní vliv. Dětem, které na učení preferují klid, pomohlo, že si mohly video s vysvětlovanou látkou pustit vícekrát. „Ve škole to slyší jenom jednou a třeba se bojí zeptat, když něco nepochopily,“ říká Černý. To podle něj pomohlo žákům hlavně v matematice.

Naopak ve čtení se zhoršili, tuto dovednost se online naučí jen stěží, vždy k tomu potřebují dohled dospělého. „U čtení se hodně pozná, jestli se dítěti doma někdo věnuje,“ dodal. Při online výuce se některým dětem rodiče více věnují, protože jsou s nimi doma, nebo také proto, že můžou zaslechnout, jak čtou ostatní. Na tomto základě se třeba rozhodnou, že je třeba dítěti se čtením pomoci. Jiní rodiče tak nečiní, což zvětšuje rozdíly mezi dětmi.

Rotace zkouší i kantory

Režim prezenční výuky si školy nastavily různě. Kvůli dodržení homogenity skupin některé dokonce upravily začátek a konec hodin tak, aby se děti prostřídaly na toaletách, aniž by se potkaly s žáky jiných tříd.

A úpravám se nevyhnul ani školní vzdělávací plán. „V týdnu, kdy jsou děti ve škole, se klade důraz na hlavní předměty,“ říká Punčochář. To znamená, že se děti věnují složitějšímu učivu například z češtiny a matematiky, které se proloží třeba přírodovědou. Při distanční výuce žáci řeší lehčí úkoly, které jsou schopni zvládnout sami či s online pomocí učitele.

Mnohem těžší je podle kantorů rotace na druhém stupni. Tento týden se vrátily do lavic druhostupňové děti a ty z nižšího stupně víceletých gymnázií v Praze, Královéhradeckém, Plzeňském, Středočeském, Libereckém a Pardubickém kraji.

Pro žáky samotné to není tak těžké jako pro učitele, musí totiž zvládnout zároveň učit ve škole i dálkově. „Běhají ze třídy do kabinetu, nebo do volné učebny, tam vysílají, a pak jdou zase učit do další třídy,“ popisuje Černý. K povinnostem se kantorům přidává i více dozorů na chodbách a ve školních jídelnách, musí totiž uhlídat více dětí, aby se mezi sebou nemísily.

To, že se ve třídách druhého stupně budou na každý předmět střídat učitelé, by vadit nemělo. „Rotování učitelů v místnostech takový problém nebude. Jsme škola, která má téměř stoprocentní proočkovanost,“ přibližuje Punčochář situaci na své škole.