‚Nechceme z oslav sametové revoluce protivládní demonstraci.‘ Přerov omezil počet řečníků na akci

PŘEROV Při oslavách 30 let od sametové revoluce vystoupí ve východočeském Přerově pouze dva řečníci včetně současného primátora za ANO Petra Měřínského. Ke kroku přistoupil sám primátor s tím, že nechce, aby se z oslavy stala protivládní demonstrace. Původně měl totiž na akci vystoupit také disident Vladimír Hučín, který již dříve avizoval, že svůj projev pojme jako kritiku premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše. S informací přišel server iDNES.cz.

Měřínský o svém záměru informoval na svém facebookovém účtu. „Tato akce je tradičně pořádána jako vzpomínková k výročí 17. listopadu, nikoli jako akce, kde by lidé měli prezentovat svoje vlastní politické názory a měnit ji na protivládní demonstraci,“ napsal primátor.

Rozhodnutí vedení přerovského úřadu podle Měřinského nevzniklo kvůli Hučínovi, napsal server iDNES.cz. „My jen nechceme, aby se ta vzpomínková akce zvrhla v nějaké shromáždění, kde budou lidé propagovat své politické názory. Budou tam pouze dva řečníci, u kterých máme jistotu, že ta akce zneužita nebude,“ citoval server slova Měřínského.

Vedle primátora vystoupí první porevoluční starosta města Petr Dutko.



Přesto však Měřínský přiznává, že to byl právě Hučín, kdo dopředu avizoval kritický tón svého projevu směřovaný na premiéra Andreje Babiše. „Nechce mluvit o demokracii, chce mluvit o panu Babišovi. To není akce, aby se mluvilo o Babišovi, to je akce, aby se mluvilo o svobodě a demokracii,“ uvedl Měřínský.



Primátor se ve svém příspěvku na Facebooku také vyjadřuje ke kritikům rozhodnutí. „Je ironií této doby, že snaha pro dodržování pravidel je úzkou skupinou držitelů jediné pravdy prezentována jako netolerance, privatizace těchto oslav a ohrožení demokracie. Dle mého soudu ohrožení demokracie naopak nastane, až si necháme touto skupinou diktovat, co máme považovat za správné, co máme dělat a jak se chovat,“ napsal.



Primátor neudělal dobře, soudí Hučín

Samotný Hučín, který byl z projevů na oslavě 17. listopadu vyloučen, z rozhodnutím primátora nesouhlasí. „Já si myslím, že pan primátor neudělal dobře. Je přece normální, že 17. listopadu se vyjadřují ti, kteří tím předchozím režimem byli postižení,“ uvedl Hučín pro iDNES.cz. Kromě jediného roku zatím hovořil na všech předchozích ročnících.



Hučín měl na akci vystoupit jménem Konfederace politických vězňů a avizoval, že k vyjádření svého názoru i názoru konfederace plánuje náhradní akci na 15. listopadu. „Mně prostě vadí, že máme v čele vlády Andreje Babiše. Nám v konfederaci se to nelíbí a dáváme to najevo,“ řekl. Podle primátora Měřinského s tím město nemá problém, napsal server.



Zúžením počtu řečníků se však ke slovu nedostanou ani další spolky shromažďující pamětníky.

K rozhodnutí primátora je kritická i přerovská opozice, která soudí, že je z něj cítit patrný strach vládnoucího hnutí ANO. „Přijde mi to jako příliš inscenované představení a cítím v tom jistou dávku strachu, která 30 let po revoluci není namístě,“ říká pro iDNES opoziční zastupitel Jan Horký (Společně pro Přerov a Piráti).