Vědci zjišťovali, jaká je nejlepší poloha pro spánek. Ta ovlivňuje i chrápání

K nalezení odpovědi mohou pomoci studie o námořnících na kontejnerových lodích či svářečích v Nigérii, ale vzhledem k tomu, jak je spánek pro lidi důležitý, je překvapivé, jak málo rozsáhlých výzkumů na toto téma bylo provedeno, napsala BBC.

Nejprve je třeba zjistit, v jaké poloze lidé spí. Lze se jich zeptat, ale většinou si pamatují jen to, jak leželi, když se snažili usnout, a jak se probudili. Aby vědci zjistili více, vyzkoušeli různé techniky, včetně natáčení lidí během spánku, nebo jim dali přístroje monitorující jejich pohyby.

Výzkumníci v Dánsku použili malé detektory pohybu připevněné na stehna, horní část zad a paží dobrovolníků, aby zjistili jejich oblíbenou spací polohu. Zjistili, že během pobytu v posteli strávili lidé něco málo přes polovinu času na boku, přibližně 38 procent na zádech a sedm procent na břiše.

Čím byli lidé starší, tím více leželi na boku - sklon ke spaní v této poloze se projevuje až v dospělosti, protože děti starší tří let tráví v průměru stejně času na boku, na zádech i na břiše. Miminka spí většinou na zádech, protože je tak jejich pečovatelé z bezpečnostních důvodů ukládají do postýlek.

Spaní na boku

Spaní na boku z toho tedy vychází jako nejčastější poloha, ale co říkají data? Velmi malá observační studie, v níž mohli lidé spát, jak chtěli, zjistila, že ti, kteří leželi na pravém boku, spali o něco lépe než ti, kteří leželi na levém boku.

Další malá studie, která se zabývala námořníky na kontejnerových lodích, zjistila, že poruchy dýchání, jako je chrápání, byly častější, když spali na zádech.

Kvalita spánku závisí podle lékařů na různých faktorech. Například na tom, jakou máte matraci, co jste měli k večeři (nevhodné jsou sladkosti, alkohol, smažená či kořeněná jídla). Svou roli hraje i psychika anebo člověk, se kterým sdílíte lože.

Některé případy chrápání jsou způsobeny syndromem obstrukční spánkové apnoe, kdy se dýchání během spánku zastavuje a znovu spouští. Bylo zjištěno, že tento problém je častější u lidí, kteří spí pořád na zádech.

Ležení na boku uvolňuje dýchací cesty

Ležení na boku naopak pomáhá uvolnit horní cesty dýchací a zabraňuje tomu, aby uvula (čípek v hrdle na zadní straně měkkého patra) a jazyk překážely v krku, což vede k menšímu chrápání. V některých případech se ukázalo, že přechod od spánku převážně na zádech ke spánku převážně na boku zcela vyřešil problém spánkové apnoe.

Spaní na boku může mít i další výhody. Například výzkum spánkového režimu nigerijských svářečů ukázal, že ti, kteří spali na zádech, trpěli častěji bolestmi zad než ti, kteří spali na boku.

To však neznamená, že spánek na boku vyhovuje všem nebo je všelékem na veškeré bolesti. Záleží na vašich potížích a přesné poloze, ve které ležíte. Výzkumníci v Západní Austrálii sledovali ložnice dobrovolníků po dobu 12 hodin pomocí kamer a zjistili, že lidé, kteří uvedli, že se pravidelně budí se ztuhlým krkem, trávili více času spánkem v pokřivených polohách, například na boku s jedním stehnem výše než s druhým, čímž dochází k pokroucení páteře. Naproti tomu lidé, kteří spali v rovnější, ve více podepřené poloze na boku, uváděli, že mají menší bolesti krku.

Jako řešení vaší bolesti také může zkusit novou spánkovou polohu. Ve studii provedené se staršími lidmi, kteří se účastnili fitness programu v Portugalsku, byli lidé s bolestmi zad instruováni, aby spali na boku, a lidé s bolestmi krku, aby zkusili spát na zádech. Po čtyřech týdnech 90 procent účastníků uvedlo, že se jejich bolesti zmírnily.

Výzkumu se ale zúčastnilo jen 20 lidí, což je malý vzorek, takže nelze vyvozovat, že by tato jednoduchá změna polohy při spánku měla tak pozitivní vliv na všechny.

V případě jednoho zdravotního problému nejde jen o to, zda ležet na zádech nebo na boku, ale spíše o to, na které straně ležíte. Při refluxu kyselin se žaludeční šťávy dostávají ze žaludku nahoru a způsobují intenzivní pálení na hrudi. Někdy lékaři doporučují lidem, aby zkusili spát na podepřených polštářích ve snaze zmírnit tento velmi nepříjemný druh bolesti.

Choroba jícnu

Pokud se potíže opakují, může se jednat o refluxní chorobu jícnu, která může mít vážné následky. Proč by k tomu mělo dojít, není zcela jasné, ale jedním z možných vysvětlení je, že při spaní na levé straně zůstává spojnice mezi žaludkem a jícnem nad úrovní žaludeční kyseliny. Spaní na pravé straně uvolňuje dolní jícnový svěrač, což umožňuje kyselině unikat.

Ať už je odpověď jakákoli, pokud trpíte pálením žáhy, možná by stálo za to zkusit v budoucnu spát více na levém boku.

Ale co menšina, která spí na břiše? Jedna studie naznačuje, že to není dobrý nápad, pokud trpíte bolestmi čelistí, což asi není příliš překvapivé. Ale co vrásky, může je ležení s obličejem vmáčknutým do polštáře zhoršovat? Podle plastických chirurgů jde o to, aby pleť byla během spánku co nejméně namáhána, což vylučuje spaní obličejem dolů.

Co se z toho všeho dá vyvodit? Zdá se, že spánek na boku má několik výhod, ale držení těla může ovlivnit bolesti krku či zad a strana, na které spíte, může zlepšit nebo zhoršit reflux kyselin. Intenzita chrápání se zvyšuje při spaní na zádech, ale každý člověk je jiný, takže to i tak pro někoho může být nejlepší poloha. Pokud se vám v současné poloze nespí dobře, vyplatí se vyzkoušet něco nového a vést si deník. Nezapomínejte však, že byste správnou polohou neměli být příliš posedlí, jinak vás to může budit.