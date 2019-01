Největší kožešinová farma v ČR skončila, majitel chce po státu kompenzace

Velký Ratmírov (Jindřichohradecko) Majitel největší české kožešinové farmy ve Velkém Ratmírově na Jindřichohradecku David Vojtíšek ukončil její provoz koncem roku 2018. Farmu provozoval 26 let, choval asi 15 000 norků, veškerou produkci vyvážel do USA, Ruska a Asie. Po státu bude žádat kompenzace, bude usilovat o novelu zákona, který kožešinové farmy v ČR od letošního února zakazuje.

Vojtíšek je připraven podat žalobu i k Ústavnímu soudu. Informoval o tom ve čtvrtek. Musel se podřídit zákazu chovu zvířat pro kožešiny, který schválili poslanci v roce 2017.



„Chovy jsme ukončili, koncem loňského roku už na farmě žádná zvířata nebyla. Uvidíme, jaký bude další posun. Budu dělat všechno pro to, aby nastala stran zákazu změna. V zemích, kde zákaz byl, bylo přechodné období nebo adekvátní kompenzace, u nás nenastalo ani jedno, ani druhé,“ řekl.

Farmu ještě musí vyčistit, dezinfikovat, což zabere minimálně dva měsíce. Všech šest zaměstnanců propustil. Čím se bude živit, zatím neví. „Obětoval jsem tomu celý život, investoval jsem do toho všechny svoje prostředky. Teď nemám žádné prostředky, protože byly ve farmě, v materiálu,“ řekl Vojtíšek.

Bude usilovat o zrušení zákazu nebo o to, aby dostal adekvátní kompenzace od státu. Prodával už i chovná zvířata, což je vyšší úroveň chovu, než když se prodávají jen kožešiny. „Když se prodávají chovná zvířata, je to trojnásobek až pětinásobek ceny té kůže. Člověk se tím zabývá celý život, dostane se na dost vysokou úroveň a ze dne na den se vším skončí. Budu se snažit, aby se něco změnilo, formou novely zákona, adekvátní kompenzace a v případě, že neuspěji běžným způsobem, budu se svých práv domáhat u Ústavního soudu,“ řekl Vojtíšek.

Farma zažila i tři útoky

V klecích ve Velkém Ratmírově, v areálu někdejšího JZD, choval 14 000 až 15 000 norků. Chovné stádo se vytváří desetiletí, určité skupiny a linie se musí šlechtit a křížit, aby se zlepšovala kvalita. Zvířata se usmrcují kysličníkem uhličitým a kysličníkem uhelnatým, který se pouští do velkých beden. Farma fungovala 26 let, založila ji jeho matka. Roční tržby byly přes deset milionů korun, jak řekl Vojtíšek již dříve.

Za posledních pět let do farmy investoval okolo 30 milionů. „Pak máte ještě tržní hodnotu firmy. Když nastal zákaz, má firma hodnotu nula. V Holandsku je zákaz platný od roku 2023, ale už patnáct let před tím měli přechodné období,“ řekl Vojtíšek.

Zažil i tři útoky na farmu. Jednou někdo přelezl plot, naházel do klecí evidenční karty, jež zvířata sežrala a uhynula. V roce 2014 mu někdo poničil techniku, propíchal kola u nákladního auta, poničil nakladač, mycí zařízení, škoda byla kolem 150 000 korun. A v roce 2015 mu kdosi postříkal barvou asi 1500 zvířat, následkem stresu jich několik desítek uhynulo.

Zatímco ochránci zvířat novelu při jejím přijetí uvítali, provozovatelé farem již dříve vyjádřili obavy z krachu a poukazují na to, že český trh kožešin zaplní chovatelé z jiných zemí. Novela zakazuje „chov a usmrcování zvířat výhradně nebo převážně za účelem získání kožešin“. Vztahovat se má na chov lišek a norků, nikoli například králíků nebo nutrií, tedy zvířat, která se využívají i na maso.