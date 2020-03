Některé děti kvůli obavám z koronaviru nemusely do školy. V Praze 6 dorazila pouze osmina žáků

Teplice/Říčany Kvůli obavám ze šíření koronaviru se v pondělí po skončení jarních prázdnin neotevřely základní školy zřizované Zlínem a ředitelské volno dostali také školáci v Říčanech u Prahy.

Na Teplicku nebo v Dobřanech a Nýřanech na Plzeňsku, kde uplynulý týden měly děti také volno, jsou školy v provozu, několik žáků a pedagogů tam z důvodu nařízené karantény po návratu z Itálie chybí. Vedle toho školy v Jihomoravském nebo Jihočeském kraji nezaznamenaly v této souvislosti menší počet žáků.

Vyhlásit ředitelské volno doporučil zlínským školám magistrát v pátek jako prevenci nákazy koronavirem. Základní školy zřizované městem tedy zůstaly zavřeny a zjišťují počty žáků a učitelů, kteří se vrátili z Itálie a musí být dva týdny v domácí karanténě. Školy, které zřizuje kraj, jsou až na jednu výjimku otevřené, řekla v pondělí mluvčí kraje Adéla Kousalová.

Do škol a školek v Říčanech u Prahy by v následujících dvou týdnech neměly chodit nejen děti, které byly o prázdninách v Itálii, ale podle radnice i v dalších státech jako například Francii nebo Německu. Radnice současně vyzvala rodiče, aby zvážili přítomnost svých dětí ve školách, pokud pocítí sebemenší změnu zdravotního stavu nebo pokud mají pochybnost o tom, že je ve škole možné garantovat nulové riziko nákazy. Absence bude uznána jako omluvená.

„Není to nařízení, výuku nemůžeme zastavit. Rodiče mají možnost volby,“ uvedl na facebooku starosta Vladimír Kořen (Klidné město). Opatření podle něj reaguje na informace, že existují snahy vyhnout se karanténě v případě italských pobytů. Učitelé nyní zjišťují, kolik dětí zůstane doma, aby mohli upravit režim ve škole.

Na základních školách v Dobřanech a v Nýřanech na Plzeňsku dnes kvůli povinné karanténě po návratu z Itálie chybělo kolem deseti dětí. Ředitelé škol řekli, že některé rodiny strávily týdenní prázdniny v Itálii, nicméně řada jich zájezdy odřekla.

Ani na Teplicku, kde byly minulý týden prázdniny, nucená karanténa po návratu lidí z Itálie chod škol neovlivnila. Základní a mateřské školy jsou v provozu a v domácí izolaci je jen několik žáků a několik učitelů, řeklprimátorův náměstek Jiří Štábl (ANO). Například na teplickém gymnáziu z 800 žáků dnes podle ředitele Zdeňka Bergmana chybí 120, nařízenou karanténu jich má ale jen 12. V karanténě jsou i dva učitelé.

Podobná situace je na ZŠ a MŠ Bohosudov v Krupce u Teplic. „Vím o dvou případech ze základní školy a v mateřské škole chybí z tohoto důvodu jedno dítě. A jedna kolegyně byla v Itálii, proto zůstala doma,“ řekla ředitelka školy Jana Pucharová.

Vedle toho jihočeský krajský úřad nemá podle zjištění informace o tom, že by se některá ze základních nebo středních škol kvůli možné nákaze zavírala. Informace o menším počtu dětí ve školách v Brně a v celém Jihomoravském kraji kvůli obavám z koronaviru nemá ani tamní magistrát a krajský úřad, řekli jeho mluvčí Filip Poňuchálek a Monika Brindzáková.

V postižené Praze 6 přišla přibližně osmina dětí

Do základních a mateřských škol v Praze 6 přišla v pondělí ráno přibližně osmina dětí. Většina rodičů tak uposlechla výzvy radnice, aby neposílali tento týden své potomky do škol. Opatření by podle ní mělo omezit rozšíření nového typu koronaviru, kterým se v městské části nakazilo několik lidí.

Některé školy mají i přes malou docházku běžnou výuku, jiné budou mít tento týden zkrácené vyučování a zrušené odpolední kroužky. Vyplývá to z informací od zástupců škol a mluvčího Prahy 6 Ondřeje Šrámka. V pondělí se také pro tréninky dětí uzavřel sportovní areál Juliska pražské Dukly.

Podle mluvčího radnice nepřišlo do škol v šesté městské části kolem sedmi osmin dětí. Do základních škol dorazilo 12,5 procenta a do mateřských škol 14,5 procenta dětí, uvedl.