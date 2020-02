Některé důvody odvolání ředitele nemocnice v Havlíčkově Brodě byly nepřesné, uznal Vojtěch

Havlíčkův Brod Některé důvody odvolání ředitele Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod, stavěl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na nepřesných informacích. Zásadní pro něho ale zůstává to, že bývalý ředitel Jaromír Mašek nesouhlasí s reformou psychiatrické péče, na které se většina odborné společnosti shodla.

Novinářům to ministr řekl po pátečním jednání s vedením nemocnice. K jednání ho primáři a další pracovníci vyzvali po té, co k 16. únoru ředitele odvolal.



Prohlášení očišťující jméno bývalého ředitele, který v havlíčkobrodské psychiatrii dál zůstává jako lékař, vedení nemocnice požadovalo, jinak hrozilo stávkovou pohotovostí. Pro tu nyní podle Jiřího Konráda, který nemocnici do výběru nového ředitele vede, není důvod.



Za nepřesné označil ministr informace o fungování Centra duševního zdraví, které vzniklo v Havlíčkově Brodě v rámci reformy před třemi lety, nebo údajné porušování dohod při nepřijímání dětských pacientů. Dál se mu ale nelíbí přístup nemocnice k soudy nařízeným ochranným léčbám. Nemocnice pacienty někdy nepřijímá, nebo má na jejich příjem dlouhý pořadník.

Nový ředitel nemocnice by mohl být podle Vojtěch jmenován na jaře. Přihlášky lze podávat do 18. března. Mašek, který v nemocnici pracuje asi 26 let, z toho 14 let jako ředitel, se přihlásit nehodlá. Vztahy se zřizovatelem - ministerstvem zdravotnictví by to podle něj jen zhoršilo. Byl by ale rád, kdy nemocnici vedl některý ze stávajících pracovníků, konkrétní jméno neuvedl. Nového ředitele z řad stávajících zaměstnanců by uvítal i Vojtěch. Odmítl spekulace, že by ministerstvo chtělo řízením pověřit některého ze svých úředníků.

Vojtěch přijel do havlíčkobrodské nemocnice dnes okolo 11 hodiny. V jejím areálu ho čekaly stovky lidí s transparenty na podporu odvolaného ředitele. Už dřív se za něj postavili někteří regionální politici nebo europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který Maškovo odvolání označil za nevěrohodně zdůvodněné. Podporuje ho také petice, kterou už podepsalo takřka 3500 lidí.

Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví (AKS), která stála u vzniku reformy psychiatrické péče, v prohlášení na svém webu uvedla, že reformu nelze zpochybňovat kvůli personální výměně jednotlivců. Odmítla, že by byla nekoncepční a nepřipravená. Reforma má většinu péče o duševně nemocné přenést do jejich přirozeného prostředí prostřednictvím Center duševního zdraví.