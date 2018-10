Rezignuji. Některé věci byly mediálně špatně pochopeny, ale beru neúspěch na sebe, říká Lomecký

PRAHA Osm let vedl Oldřich Lomecký (TOP 09) turisticky nejatraktivnější městskou část tuzemské metropole. Jeho strana ovšem letos v Praze 1 propadla, ve volbách ztratila téměř polovinu hlasů a s postem starosty takřka jistě může rozloučit. Lomecký v rozhovoru pro Lidovky.cz říká, že tento neúspěch bere na sebe. Rezignuje proto na post předsedy regionální organizace.

Lidovky.cz: Osm let jste byl v Praze 1 starostou. V roce 2010, 2014 vítězná TOP 09 skončila v tomto obvodu letos až pátá (11,9 procenta), když ztratila téměř polovinu hlasů a přišla o čtyři ze sedmi mandátů. Jak hodnotíte výsledek voleb?

Obecně platí, že tam, kde „topka“ kandidovala samostatně, tak výsledky byly velmi špatné. Považuji těch 12 procent za neúspěch, do kterého se asi promítl ústup „topky“ jako pravicové strany a její ztráta voličů. Druhý faktem je, že se objevily nové politické strany, které zazářily na politickém nebi. Tyto dva faktory se sečetly a dopadlo to, jak to dopadlo.

Lidovky.cz: V počtu získaných hlasů vás osobně přeskočil i druhý muž na kandidátce Karel Ulm. Přisuzujete tak neúspěch čistě celorepublikovému odklonu voličů od strany, či jej berete i na sebe?

Jako předseda na tom nepochybně mám svou osobní „zásluhu“. Musím tak z toho vyvodit osobní důsledky.

Starosta MČ Praha 1 Oldřich Lomecký (TOP 09).

Lidovky.cz: Jaké?

Můžou být až do formy rezignace.

Lidovky.cz: Jak reálná je to varianta?

Je méně než 48 hodin po volbách. Nicméně každý kapitán lodi nese odpovědnost za své výsledky. Dvakrát jsme volby vyhráli, nyní jsme nevyhráli. Určitě rezignuji jako předseda regionální organizace, to rozhodně. A uvidí se, kam až ta rezignace bude pokračovat (Lomecký je rovněž volený člen krajského výboru, pozn. red.).

Lidovky.cz: Myslíte, že vám voliči sečetli i u veřejnosti nepříliš populární kroky radnice, jako byl omezený pohyb cyklistů v Praze 1, zastavění náměstí v Pařížské ulici či snahu pronajmout nemocnici Na Františku?

Ono to bylo špatně mediálně pochopeno. Problém s Pařížskou, kde magistrát schválil osmipatrovou budovu a my ji o sedm pater snížili, že jsme dali limit na jedno patro, bylo komunikováno tak, že tam starosta dovolil stavět. Zrovna tak jako třeba s tou nemocnicí. My jsme jen hledali, jestli je nějaká možnost výběrového řízení, z něhož jsme nakonec žádného vítěze nevybrali. A přesto to bylo mediálně komunikováno tak, že starosta chce minimálně nemocnici ukrást.

Takto to bylo mediálně komunikováno a část voličů to tak i vnímala. Já s tím nic neudělám, jako neudělám nic s povodněmi či špatným počasím. I to třeba byla chyba, byť se samozřejmě nic nestalo, k ničemu nedošlo.

Lidovky.cz: Jaké budou nadcházející krok TOP 09 v Praze 1? Měla by jít se snažit proniknout do koalice, či se raději stáhnout do opozice?

Nevím. To se budete muset zeptat někoho jiného, protože já v tuto chvíli již nemohu mluvit jako předseda regionální organizace. Musí si to určit nový předseda, který zvolí další postup. Já to nebudu ovlivňovat.

Lidovky.cz: Co bude dále s Oldřichem Lomeckým, spokojíte se s pozicí zastupitele?

O tom rozhodne dnešní (pondělní) regionální výbor, kde oznamuji rezignaci. Já z toho v tuto chvíli vyvozuji osobní odpovědnost a nová regionální organizace sama určí, co udělá.