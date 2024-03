Malé špitály se bouří, Válek je chce osekat. V řadě regionů mají být jen polikliniky či LDN, omezí se akutní péče

Počty malých nemocnic chce resort seškrtat na minimum – v řadě regionů by místo nich působily už jen polikliniky či „eldéenky“. Za složitějšími výkony by lidé museli do větších center. Zatímco ministr Vlastimil Válek (TOP 09) se zaklíná úsporami, podle šéfa nemocniční asociace Michala Čarvaše jde o „čirý nerozum“. Na řadě míst se podle něj stane akutní péče nedostupnou.

Problémy hrozí třeba na severu Moravy. Část tamních nemocnic už dostala od pojišťoven návrhy nových smluv, podle nichž by měly léčit následujících pět let. V některých z nich se přitom s žádnou akutní péčí nepočítá.