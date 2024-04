„Pekáč buchet“ na přání. Plastický chirurg Roman Kufa o zpomalení času i nejrychlejší cestě k sebevědomí

Stárnout je ostatně jediný způsob, jak se dožít požehnaného věku. Jenže nikdo nechce staře vypadat: mít vrásky, jaterní skvrny, šediny, povadlý krk, spadlá oční víčka, ohnutá záda a špeky na břiše. S vyhlídkou, že lepší to už nebude, a kyselou útěchou, že dokonalost je vlastně nudná.

A nemohlo by to být jinak? Co kdyby šlo zpomalit čas? Anebo kdyby tak šlo mít „pekáč buchet“ na břiše bez námahy, že, pánové? A víte, že to opravdu jde?

Umí to například jeden z nejlepších českých plastických chirurgů Roman Kufa, na kterého právě teď čekám u obřího akvária v recepci jeho pražské Perfect Clinic. Zkušenosti kdysi nasával v Británii, Austrálii i v Německu, nejprve ale jako nemocniční plastický chirurg. Tam jde ovšem o život: utržené prsty, ustřelené obličeje, prsy po ablaci... Kdežto dnes se doktor Kufa zabývá už „jen“ krásou.

Pohledný čtyřiapadesátiletý lékař, jemuž z trička vykukují poctivé bicepsy („vy jste ale namakanej...“ utrousí obdivně i fotograf), je klienty a hlavně klientkami velmi žádaný. Jako plastický chirurg má skvělou pověst. Takže kdybyste se k němu chtěli objednat na operaci, přijdete na řadu zhruba za rok. Skoro to totiž vypadá, že kdo „nešije“ u Kufy, je totálně out.

Lidovky.cz: V jednom rozhovoru s vámi jsem našla titulek „Pán času“: jako že umíte zastavit, nebo dokonce vrátit čas. Připadá vám to tak?

Zastavit čas se nedá. Člověk prostě stárne. Ale estetická medicína v dnešní době opravdu dokáže proces stárnutí hodně zpomalit. A razantním operačním zákrokem se dá obličej omladit.

Ale není to tak, že by se čas zastavil. Protože i když obličej omladíme, uděláme takzvaný facelifting, tak ty tkáně, jak běží čas, stárnou pořád dál. Dokážeme ale vzhled člověka udržovat mladistvý opravdu hodně dlouho.

Lidovky.cz: Nemáte pocit, že dneska se lidé bojí stárnutí víc než dřív?