Nemocnice popřela, že zveřejní celou zdravotní dokumentaci Zemana. Půjde jen o ‚statement‘

Výběr informací o zdraví prezidenta Miloše Zemana Zdravotní stav prezidenta Zemana budí pozornost dlouhodobě. Již v době, kdy byl předsedou Poslanecké sněmovny (1996 až 1998) a premiérem (1998 až 2002), Zeman neskrýval vášeň pro tabák, nezříkal se pití alkoholu a jeho jídelníček často obsahoval nepříliš zdravá jídla. V době, kdy předsedal vládě, se opakovaně potýkal s ledvinovou kolikou, v září 2001 byl kvůli ní několik dní hospitalizován. K mála známým výraznějším zdravotním potížím patřil i úraz z března 2001, kdy si při státní návštěvě Indie natáhl šlachy na noze a několik dní používal hůlku.

V době, kdy se chystal vstoupit do přímé prezidentské volby, absolvoval Miloš Zeman malé chirurgické zákroky. Nejprve mu v únoru 2012 v nemocnici Na Bulovce operovali šlachu v palci levé nohy, o půl roku později se pak podrobil operaci očí, při níž mu v Ústřední vojenské nemocnici v Praze odstranili šedý zákal. Mezi prvním a druhým kolem volby pak vzbudilo pozornost jeho přiznání, že denně vypije "pět nebo šest skleniček vína a skleniček slivovice tak dvě nebo tři".

Zemanova životospráva se opět stala věcí veřejnou po převzetí funkce prezidenta v březnu 2013. Například v květnu téhož roku, když při odemykání komory s korunovačními klenoty působil unaveně a několikrát zavrávoral. Podle oficiálního prohlášení měl virózu, v médiích se spekulovalo o opilosti. V srpnu 2013 pak lékaři nově ustaveného koncilia oznámili, že Zeman trpí polyfunkční neuropatii, což bývá neurologická komplikace při cukrovce, kvůli které hůře cítí nohy.

Během prvního roku prezidentského mandátu se Miloš Zeman potýkal i se zraněním, které si koncem října 2013 přivodil doma, když v noci upadl a narazil kolenem do skříně. Šéf jeho lékařského koncilia Martin Holcát vyloučil, že by za úrazem mohl být alkohol nebo mrtvice, jak spekulovala některá média. Se zraněním se tehdy prezident léčil více než měsíc, zpočátku se pohyboval na vozíku, později s pomocí berlí, od prosince pak začal jako oporu používat hůlku.

Během roku 2017 působil Zeman mnohokrát unaveně, zřejmé to bylo především při jeho cestě do Číny a Vietnamu. Hrad přičítal únavu náročnému programu. Sám Zeman se již v září 2016 svěřil, že se mu zlepšily hodnoty cukrovky, zatímco neuropatie zůstává na stejné úrovni, v listopadu 2017 pak hovořil o tom, že mu "odešla cukrovka". Jeho lékař Miloslav Kalaš vysvětlil, že ke snížení hodnot glykemie přispělo dodržování diety a prezidentovo výrazné zhubnutí. Za velké riziko ovšem Kalaš označil to, že Zeman "hodně kouří".

V listopadu 2017 se na veřejnosti objevily spekulace o tom, že prezident trpí rakovinou, napsal to třeba na sociálních sítích brněnský politik Svatopluk Bartík. Hrad to rázně odmítl a argumentoval mimo jiné tím, že Zeman v září 2017 podstoupil preventivní prohlídku na tomografu, která neodhalila žádný nový problém. Bartík sice tvrzení brzy stáhl, Zeman nicméně oznámil, že na něm bude požadovat omluvu a pět milionů korun. Nyní se případem zabývá soud; policie v minulosti pravomocně odložila trestní oznámení Hradu pro podezření z pomluvy.

Loni v lednu před volbou hlavy státy, v níž Zeman obhájil funkci, šéf konzilia Holcát řekl, že Zeman je v dobré fyzické a psychické kondici a cítí se dobře. Prezidentův lékař Miloslav Kalaš řekl, že Zemanův stav je takový, aby mohl nadále vykonávat funkci. Společně s dalšími lékaři znovu odmítl, že by Zeman onemocněl rakovinou.

Prezident, který mívá při veřejných vystoupeních problémy s chůzí a od prvního zvolení na Pražský hrad výrazně zhubl, se ke svému zdraví vyjádřil letos v červnu. Řekl tehdy, že chce omezit kouření, protože kvůli němu trpí nechutenstvím. Nechutná mu maso a jí jen sladké.

Letos v září Zeman podstoupil několikahodinovou lékařskou prohlídku v Ústřední vojenské nemocnici, podle jejího ředitele lékaři u prezidenta nenašli žádný zdravotní problém. Zeman nicméně oznámil, že jej kvůli dehydrataci čeká několik infuzí, které mu mají dodat minerály.

V říjnu Zeman absolvoval čtyřdenní rekondiční pobyt v nemocnici. Pražskou Ústřední vojenskou nemocnici (ÚVN) opustil v neděli 20. října, podle lékařů je v dobré kondici. V nemocnici nepodstoupil žádný zákrok.