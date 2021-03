Není důvod shánět neregistrované vakcíny, tvrdí Blatný. Připomněl slíbenou dodávku tří milionů dávek

Praha Není důvod shánět neregistrované vakcíny, neboť pojišťovny by jejich aplikaci nemohly proplácet, řekl ve středu poslancům ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Během března a dubna mají do Česka dorazit více než tři miliony dávek registrovaných vakcín. Úmysl zajistit pro Česko ruskou vakcínu Sputnik V, která nemá unijní certifikaci, ohlásili prezident Miloš Zeman i premiér Andrej Babiš (ANO).

Ministr sdělil, že lidé starší 65 let by se mohli k očkování proti covidu registrovat od dubna. Praktičtí lékaři by mohli v případě dostatku vakcín očkovat i bez registrace, řekl ministr.



Blatný uvedl, že Rusko by mohlo požádat Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (EMA) o schválení své vakcíny tento týden. Jestliže ruská vakcína souhlas získá, ministr bude její použití podporovat tak jako u dosud schválených vakcín. „Není důvod shánět vakcíny, které nejsou registrovány,“ uvedl ministr.

Ministr uvedl, že do úterý bylo do Česka dodáno 877 861 dávek dávek vakcíny, z nichž bylo použito 702 023 dávek, tedy 81 procent. Celkem je podle Blatného zajištěno přes 25 milionů dávek pro 14 milionů lidí. Z toho 10,3 milionu dávek má být dodáno do konce června pro 5,3 milionu lidí, další do konce srpna.

Vakcíny, které Česko získá, je třeba podle Blatného využít co nejdříve, nemají se podle pokynu ministerstva zdravotnictví schovávat pro druhou dávku. „I za cenu případného zpoždění druhé dávky, které nehrozí, je potřeba všechny dávky, které mají nyní kraje na skladech, použít k podání první dávky v co nejkratším termínu,“ řekl poslancům.

Ministr chce, aby se brzy očkovalo 35.000 dávek denně. Je to asi o 10.000 více, než kolik se jich aplikovalo v úterý, což bylo podle Blatného dosud nejvíce.

V březnu přijde do Česka podle ministra více dávek než do tohoto měsíce od začátku očkování koncem prosince. V dubnu by jich měla Česká republika získat srovnatelně jako od začátku testování do konce března, uvedl Blatný.

Začátkem března se otevřela registrace k očkování pro lidi starší 70 let. Podle Blatného dosud této možnosti využilo 250 000 lidí, konkrétní termín má 30 000 z nich. V případě učitelů a nepedagogických pracovníků je zatím registrováno podle Blatného 150 000 lidí, termín získalo 36 000 z nich. Registrace se pro ně otevřela koncem února.

Debatu o očkování Sněmovna po ministrově vystoupení přerušila, pokračovat v ní bude po projednání zákona o jednorázovém rodičovském příspěvku.