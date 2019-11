‚Nerozumné rozhodnutí.’ Babiš požádá ministra obrany Metnara, aby neodvolával historika Stehlíka

PRAHA Předseda vlády Andrej Babiš požádá ministra obrany Lubomíra Metnara, aby změnil své rozhodnutí neprodloužit úvazek řediteli odboru pro válečné veterány Eduardu Stehlíkovi. Oznámení o konci Stehlíka vyvolalo o víkendu vlnu kritiky a podle Babiše jde o nerozumné rozhodnutí.

Andrej Babiš na Twitteru reagoval na výtku poslance Patrika Nachera (za ANO). „Tak tohle fakt nepochopím. Eduard Stehlík je pojem, uznávaný historik a takovými kroky naše armáda a ministerstvo obrany tak maximálně ztrácí kredit... “ uvedl Nacher na sociální síti. „Souhlas. Požádám ministra Metnara, aby toto nerozumné rozhodnutí změnil,“ odpověděl mu Babiš. Zda to skutečně udělá zatím není jasné.

Kritika rozhodnutí se ozvala už během víkendu. „Obrovská škoda. Čekám, že se dožiji i likvidace ÚSTR a lustračního zákona jako celku (kvůli Babišovi se odpudivě ohnul), protože už takzvaně nebudou potřeba,“ napsal na Twitteru bývalý premiér za ODS a neúspěšný prezidentský kandidát Mirek Topolánek.

„Eduard Stehlík udělal pro veterány i uznání třetího odboje nesmírně moc záslužné práce. Zbavit se ho je obrovská chyba. A výhra dnešních normalizátorů,“ přidal se chartista, europoslanec a bývalý ministr zahraničních věcí v Topolánkově vládě Alexandr Vondra.



„Tohle normální člověk nemůže pochopit, E. Stehlík udělal obrovský kus práce pro popularizaci naší historie a naší armády a tahle vláda ze stovek pracovních míst vyhodí zrovna jeho, asi všichni jiní jsou lepší a jen o tom nevím,“ napsal poslanec za KDU-ČSL Marian Jurečka.



Ředitel odboru pro válečné veterány na ministerstvu obrany Eduard Stehlík má ve své funkci skončit na konci roku. Pozici šéfa odboru bude podle mluvčího ministerstva obrany Jana Pejška nově zastávat civilista. Stehlíkovi k 31. prosinci v armádě končí závazek a armáda mu má nabídnout prodloužení, pokud pro něj nalezne adekvátní vojenskou pozici, uvedl mluvčí.

„Neprodlužují mi závazek. Toto místo se zcivilňuje, mohu se přihlásit do výběrového řízení, ale velice vážně zvažuji, že to nejspíše neudělám,“ podotkl Stehlík. Svůj postoj zdůvodnil přesvědčením, že v čele odboru by měl stát voják. Civilista bude mít podle něj mnohem těžší pozici při jednání s partnery z jiných zemí, například Ruska, kde tyto posty zastávají vojáci, ale i s vojáky v Česku, protože je nedokáže přesvědčit, že „je jedním z nich“.



Pejšek potvrdil, že Stehlíkovi ke konci roku končí stávající vojenský závazek. „Prodloužení mu bude nabídnuto, pokud se nalezne adekvátní vojenská pozice v rámci resortu. Na současné pozici nemůže jako voják pokračovat, protože v návrhu nové systemizace je i návrat k civilní tabulce ředitele odboru pro válečné veterány, jak tomu bylo v minulosti,“ uvedl mluvčí.