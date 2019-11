Ředitel odboru pro válečné veterány Stehlík skončí ve funkci, v prosinci mu vyprší závazek

PRAHA Ředitel odboru pro válečné veterány na ministerstvu obrany Eduard Stehlík skončí na konci roku ve své funkci. Pozici šéfa odboru bude podle mluvčího ministerstva obrany Jana Pejška nově zastávat civilista. Stehlíkovi k 31. prosinci v armádě končí závazek a armáda mu nabídne prodloužení, pokud pro něj nalezne adekvátní vojenskou pozici, uvedl mluvčí.

Stehlík (54) řekl, že na konci roku na odboru pro válečné veterány, který vedl od roku 2014, končí. „Neprodlužují mi závazek. Toto místo se zcivilňuje, mohu se přihlásit do výběrového řízení, ale velice vážně zvažuji, že to nejspíše neudělám,“ uvedl. Svůj postoj zdůvodnil přesvědčením, že v čele odboru by měl stát voják. Civilista bude mít podle něj mnohem těžší pozici při jednání s partnery z jiných zemí, například Ruska, kde tyto posty zastávají vojáci, ale i s vojáky v Česku, protože je nedokáže přesvědčit, že „je jedním z nich“.



Pejšek potvrdil, že Stehlíkovi ke konci roku končí stávající vojenský závazek. „Prodloužení mu bude nabídnuto, pokud se nalezne adekvátní vojenská pozice v rámci resortu. Na současné pozici nemůže jako voják pokračovat, protože v návrhu nové systemizace je i návrat k civilní tabulce ředitele odboru pro válečné veterány, jak tomu bylo v minulosti,“ uvedl mluvčí.

Před 76 lety byl osvobozen Kyjev. Podíl na tom měla i 1. československá samostatná brigáda. S druhoválečnými veterány si na Valech tuto událost, jakož i další boje na pravobřežní Ukrajině připomněli gen. Ivo Střecha a plk. Eduard Stehlík.#2světová #veteráni #hrdinové pic.twitter.com/MdS0N2bbFT — Ministerstvo obrany (@ObranaTweetuje) November 6, 2019

Dodal, že na ministerstvu obrany dlouhodobě dochází ke snižování tabulkových míst a ke zcivilňování vojenských pozic. „Pokud nebude pokračovat jako voják na jiné pozici a odejde z armády do civilu, podle vlastního uvážení se může hlásit do výběrových řízení jako kdokoliv jiný,“ dodal.

Týdeník Euro s odkazem na vysoce postaveného úředníka z ministerské sekce správy a řízení organizací dnes uvedl, že Stehlíkův konec je zřejmě i důsledkem dlouhodobě vyhrocené situace ve veteránském odboru.