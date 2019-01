Netušíme, co Británie chce, míní Babiš. Česko nebude jednat ohledně brexitu samostatně

PRAHA Česko podporuje jednotný postup Evropské unie k vystoupení Velké Británie a není důvod, aby o záležitosti jednalo samostatně. Při středečních sněmovních interpelacích to řekl premiér Andrej Babiš (ANO) na dotaz poslankyně ODS Veroniky Vrecionové. Česko se podle ministerského předsedy nadále domnívá, že nejlepší by bylo uzavření dohody, kterou unie a Británie dojednaly.

Dohodu odmítla britská dolní sněmovna. Britská vláda chce nyní zpracovat návrhy řešení sporu kolem režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem po brexitu, předloží je Evropské unii. Z Bruselu ale opakovaně zaznívá, že unie dojednanou dohodu znovu otevírat nebude. Zejména klíčové Irsko dává najevo, že alternativy k irské pojistce neexistují.



VIDEO: Předseda Evropské komise vyjádřil respekt Mayové Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jednotné stanovisko Evropské unie

Vrecionová se ptala Babiše mimo jiné na to, zda vyzval předsedu Evropské rady Donalda Tuska nebo šéfa Evropské komise Jeana-Claudea Junckera, aby s Británií jednali. Britský požadavek na úpravu takzvané irské pojistky je podle jejího názoru zcela oprávněný a je podle poslankyně chyba, že unijní přestavitelé odmítají další jednání.

„Evropská unie se domluvila, že bude mít jednotné stanovisko,“ zdůraznil Babiš. Evropská unie podle něho stále netuší, co Británie žádá. „Není důvod, aby Česká republika jednala samostatně. Stále se ptáme, co Velká Británie chce, a stále to nevíme,“ dodal.



Připomněl také, že Česko se připravuje na brexit bez dohody. Příslušný zákon nyní čeká na projednání v Senátu. Británie má evropský blok opustit 29. března.