‚Novotného‘ pomník Vlasovců se stal terčem útoku, někdo na něj nasprejoval nacistickou zkratku SS

PRAHA Policie vyšetřuje posprejování pomníku Vlasovců, který stojí v pražských Řeporyjích. Ve věci již zahájila úkony trestního řízení pro podezření z poškození cizí věci. Starosta městské části Pavel Novotný uvedl, že Řeporyje celou věc energicky řeší a nasprejovaný nápis SS, který je spojen s nacistickým „ochranným oddílem“ byl obratem smazán.

Policie informovala o posprejovaném pomníku na Twitteru. „Policisté prošetřují posprejování pomníku Vlasovců v pražských Řeporyjích. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci,“ napsala.

K případu se vyjádřil i řeporyjský starosta Pavel Novotný. „Řeporyje jakékoli útoky na to místo tutlají, ale mimořádně energicky řeší jak technicky, tak součinností s Policií ČR. Do hodiny po zjištění zadokumentováno, ohledačka, pomník vyčištěn a trestní oznámení. Chlapec, co to 22:07 udělal mi nebude sprejovat pietní místo. Běžná agenda,“ napsal Novotný, který byl iniciátorem vzniku pomníku.

„Pachatel musel být úplný blázen. To místo je stavěné na úplně jiný typ útoku. Mě tak záleží na klidu lidi tady a stavu toho místa, že jsme tomu při zbudování věnovali fakt mimořádnou pozornost. Máme na to tři videa. Může se jít rovnou doznat,“ dodal Novotný na Twitteru.



Praha - Policisté prošetřují posprejování pomníku Vlasovců v pražských Řeporyjích. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. #policiepha pic.twitter.com/Xaj1FvQ83c — Policie ČR (@PolicieCZ) May 7, 2021

Starosta Řeporyjí se stal kvůli pamětní desce protisovětským vlasovcům terčem kritiky zejména ze strany Ruska, které je považuje za kolaborantskou ozbrojenou formaci vytvořenou nacistickým Německem. Vlasovci se nicméně v květnu 1945 významně pomohli při osvobozování Prahy.

Loni na jaře dostal Novotný policejní ochranu. Starosta i jeho rodina také čelí již delší dobu různým výhrůžkám v podobě vulgárních anonymních dopisů, e-mailů, telefonátů nebo SMS. Pomník na náměstí v Řeporyjích stojí od konce dubna.