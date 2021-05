O korupční kauze Vidkun se u soudu opět jedná za zavřenými dveřmi. Důvodem je doplňující výslech odbornice

Olomouc Olomoucká korupční kauza Vidkun, která podle obžaloby odkrývá klientelistické vazby mezi policisty, podnikateli a politiky, se ve středu dopoledne opět koná za zavřenými dveřmi. Důvodem je doplňující výslech odbornice pro policejní práci, který navrhovala obhajoba.

Soud má seznámit s operativou a policejními postupy - podle obhajoby právě operativní postupy bývalý krajský policejní náměstek Karel Kadlec ve své práci využíval. Podle obžaloby naopak soustavně vynášel informace z trestních spisů.

Znalkyně ve středu uvedla, že jde o záležitosti týkající se služebních potřeb, využití operativních prostředků a zpravodajských technik, kdy se dotýká konkrétního postupu a vysvětlení. Sám žalobce Miroslav Stoklásek proti vyloučení veřejnosti nebyl a to s ohledem na to, že sama svědkyně nemá bezpečnostní prověrku, neboť už není ve služebním poměru. Obhajoba kvůli důkladnému výslechu však vyloučení navrhovala. Vidkun se odehrával za zavřenými dveřmi už loni v květnu a letos v březnu a to kvůli opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru.

Podle obžaloby bývalý vysoce postavený krajský policista Kadlec minimálně od července 2014 do října 2015 soustavně vynášel informace z trestních řízení vlivnému olomouckému podnikateli Ivanu Kyselému, který je využíval ve svůj prospěch nebo ve prospěch spřízněných lidí. Šlo o devět trestních kauz. Kadlec to celou dobu procesu popírá s tím, že naopak on od Kyselého informace získával, hájí se tím, že šlo o záměrnou operativní činnost. Podnikateli, který k jednání ani ve středu nedorazil, podle svých slov přitom podával záměrně zkreslené a nepravdivé informace.

Jeho tehdejší šéf, bývalý ředitel olomoucké krajské policie Libor Krejčiřík, však loni v březnu před soudem uvedl, že Kadlec nikdy o těchto úkonech nepořizoval záznamy, ani jej o tom jako přímého nadřízeného neinformoval. Podle Kadlece však Krejčiřík nemá zkušenosti z praxe Služby kriminální policie a vyšetřování. Stejnou obhajobu Kadlec využil už na podzim roku 2018, kdy u krajského soudu napadal svou výpověď.

Podle soudu o operativní pátrací činnost jít nemohlo, neboť jeho činnost nesplňovala zákonné podmínky. „Pokud klíčová část odposlechů spočívala v tom, že žalobce byl ten, kdo sděloval a ne ten, komu bylo sdělováno, neobstojí tvrzení o operativní práci,“ uvedla tehdy soudkyně Barbora Berková .

V kauze je obžalován také tehdejší šéf krajské hospodářské kriminálky Radek Petrůj a bývalý hejtman Jiří Rozbořil (ČSSD), všichni vinu popírají. Případem se soud bude zabývat také ve čtvrtek, na řadu by již měly přijít závěrečné řeči. rozsudek plánuje soud vyhlásit v červnu.