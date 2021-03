O skupině odborníků pro boj s covidem se rozhodne tento týden, Smejkal dává dohromady jména

Praha Epidemiolog Petr Smejkal dává dohromady tým odborníků, kteří by radili s covidem-19. O tom, zda skutečně vznikne, by se mělo rozhodnout už tento týden. Otázkou je, jaká k tomu bude vůle. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) se vůči tomu vyjádřil o víkendu nelibě.

„Tento týden by měla proběhnout schůzka na ministerstvu. Řešit se bude složení i to, jaký status by odborná rada měla,“ řekl serveru Lidovky.cz Smejkal.



Ve finále by se ale mohlo rozhodnout o samé existenci skupiny. Někteří oslovení odborníci se totiž do spolupráce s ministerstvem zrovna nehrnou.

Blatný navíc v nedělních Otázkách Václava Moravce nevyjádřil zrovna důvěru k nově vznikajícímu odbornému týmu. „Kdyby ministr neměl vliv na to, jak se bude vyvíjet zdravotní politika v této zemi, rezignuji. Paralelní struktura není způsob, který jsem schopný akceptovat,“ řekl Blatný.

Smejkal na ministrova slova reagoval pouze informací o tom, že se vše bude řešit v tomto týdnu.



Smejkal serveru Lidovky.cz sdělil, že chce, aby se vytvořila odborná rada, která by vydávala jasná, veřejná rozhodnutí. „Politici podle nich budou postupovat, nebo ne. Ale bude to transparentní,“ uvedl hlavní epidemiolog IKEM.

On sám by měl být jakýmsi garantem, který dá odborníky dohromady. „Mohlo by to být okolo patnácti až dvaceti lidí. Deset odborníků na přírodní vědy, včetně lékařů, a deset sociálních odborníků - sociologů, ekonomů,“ vysvětlil Smejkal.

Několik jmen zveřejnil v sobotu deník MF Dnes. Podle něj by měl být v týmu například imunolog Zdeněk Hel, expert na modelování globálních rizik Jan Kulveit, který působí na univerzitě v Oxfordu, matematik René Levínský nebo odbornice na demografii Dagmar Dzúrová.

Smejkal jednotlivá jména nekomentoval, dodal nicméně, že všichni odborníci, kteří by ve skupině měli být, chtějí státu pomoci a nic si za svoje služby nechtějí účtovat.