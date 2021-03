Stane se Smejkal ‚tváří epidemie‘? Vzniká tým pro radikální řešení, vzorem je Německo

Praha Epidemiolog z Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a člen Rady vlády pro zdravotní rizika Petr Smejkal nabízí ministrovi zdravotnictví Janu Blatnému (za ANO) tým odborníků, který by po německém vzoru měl vládě pomoci s řešením epidemické situace. Smejkal nechtěl složení týmu a jeho pravomoci blíž komentovat. Více informací se podle něj dozvíme v půlce příštího týdne.

Takzvaný tým pro radikální řešení inspirovaný německým Institutem Roberta Kocha by se měl podílet na rozhodování o opatřeních a dalších prostředcích v rámci boje s pandemií koronaviru. Pomáhat by měl i s plánováním očkování, testováním nebo trasováním.

Epidemiolog Petr Smejkal ovšem zatím detaily ke vznikajícímu týmu nepředstavil. Všechno bude známo do půlky příštího týdne,“ reagoval Smejkal, jak píše portál iDNES.cz. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) se také dosud nevyjádřil.



„Řekl jsem mu (Smejkalovi), aby si to vyřídil s ministrem. Já u toho nejsem, takže nevím, jak jednání probíhají. Jestli to bude pod radou pro zdravotní rizika, nebo na ministerstvu, tak to záleží na jejich domluvě,“ sdělil pak premiér Babiš.

Podle informací deníku MF DNES se v tuto chvíli řeší poslední detaily. Například se jedná o tom, zda bude tým spadat pod ministerstvo zdravotnictví, nebo zůstane při Radě vlády pro zdravotní rizika.

K lidem by měli promlouvat nezávislí vědci

Idea vzniku nového týmu má být taková, aby k lidem ohledně opatření promlouvali nezávislí vědci, nikoliv vládní politici, u nichž opadla důvěra veřejnosti. Spolupracovat by mohlo hned několik odborníků z různých oborů. Zatím se neví, kdo přesně bude v nově vznikajícím týmu hlavního epidemiologa z IKEMU Petra Smejkala.



Tým by mohli tvořit tito odborníci: Zdeněk Hel – imunolog, biochemik a profesor patologie působící v USA na prestižní Alabamské univerzitě Jan Kulveit – expert na modelování globálních rizik, mimo jiné vývoje pandemie. Působí na univerzitě v Oxfordu Dagmar Dzúrová – odbornice na demografii z Přírodovědecké fakulty UK. Sleduje vývoj viru od konce roku 2019, kdy se o něm objevily první informace Daniel Prokop – sociolog René Levínský – matematik z Centra pro modelování biologických a společenských procesů

„Nemůžeme vytvořit nový Kochův institut. To by ani za tak krátkou dobu nešlo. Ale měl by to být zárodek něčeho podobného,“ řekl ke vzniku nového týmu imunolog a spoluzakladatel apolitické Iniciativy Sníh Zdeněk Hel.

On sám ještě oficiální pozvánku do týmu nedostal. Věří ale, že přijde

„S panem Smejkalem máme společný názor, že tady komise odborníků, která by dávala doporučení, chybí,“ dodal imunolog Hel.