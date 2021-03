Praha Odborníků není podle hlavního epidemiologa pražského IKEM a člena Rady vlády pro zdravotní rizika Petra Smejkala v Česku tolik anebo nejsou tam, kde by měli být. „V médiích mluví a v poradních orgánech pracují často i ne příliš zdatní odborníci,“ říká Smejkal v rozhovoru pro Lidovky.cz

Lidovky.cz: Začněme tím, co se zdá jako dobrá zpráva – v nemocnicích ubývá pacientů starších osmdesáti let. Je to trend, nebo jen výkyv?

Z největší části je za tím pravděpodobně očkování. I proto je to trend, který určitě potrvá.