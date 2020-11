O víkendu přijde inverze, za sluncem vyrazte na hory. Hlavně v neděli pokryje nížiny oblačná ‚deka’

Praha Extrémně vysoké teploty, které jsme zažívali počátkem tohoto týdne, se o víkendu opakovat nebudou. Lépe bude ve vyšších polohách: poprvé během letošního podzimu čekáme inverzi. Pršet by o volných dnech nemělo.

Nastává každý rok, letos jsme si museli počkat až na začátek listopadu: teplotní inverze. Tedy situace, kdy ve vyšších polohách svítí slunce a během dne je poměrně teplo, zatímco v nížinách se drží mlhy či nízká oblačnost, což znamená také nižší teploty. A přesně takové povětrnostní poměry meteorologové očekávají na nadcházející víkend.



Sobotní ráno bude mrazivé, s výjimkou horských kotlin by však rtuť teploměru neměla sestoupit níže než pár dílků pod nulu. Leckde se zřejmě objeví mrznoucí mlhy – pokud budete potřebovat vyrazit někam autem, bude to na silnicích chtít opatrnost.

Co se bude dít dál, záleží výhradně na tom, zda a jak rychle se rozpustí nízká oblačnost, která v prvních hodinách dne bude pokrývat většinu republiky. Nejrychleji by k tomu mělo dojít ve vyšších polohách, na horách se dokonce můžete probudit už do slunečného rána. „Poklička“ nízké oblačnosti by se ale dříve či později měla rozpustit na většině území Česka, někde k tomu ovšem může dojít až odpoledne.

Tam, kde oblaka ustoupí záhy, bude i poměrně rychle stoupat teplota. Maximální odpolední hodnoty pak mohou přesáhnout 12 °C, což je stále mírně nad průměrem příslušným pro tuto roční dobu. Je docela pravděpodobné, že tepleji bude na horách – tak, jak tomu v období teplotních inverzí bývá zvykem.

Neděle bude mít podobný ráz počasí jako sobota, ovšem s tím podstatným rozdílem, že nízká oblačnost se nejspíše udrží nad velkou částí českého vnitrozemí a z inverzní „pokličky“ budou vykukovat jen pohraniční hory. Určit hranici inverze (tedy hladinu, nad níž již bude jasno) není předem možné; často leží v úrovni 700 až 900 nadmořských metrů.

Jinak řečeno, Brdy, Českomoravská vrchovina či Chřiby mohou být ještě celý den v mlze, zatímco přesun do horních partií Šumavy, Krkonoš nebo Jeseníků je obvykle sázkou na jistotu slunečné pohody. Vedle značných rozdílů v délce slunečního svitu (od nuly v nížinách po 9 hodin na horách) se budou hodně lišit i teploty. V nižších polohách pod nízkou oblačností se maxima nedostanou přes 6 či 7 stupňů, zatímco na horách mohou být hodnoty i dvojnásobné.

Po oba víkendové dny neočekávají meteorologické modely žádné srážky, hlavně v neděli bude ale pod nízkou oblačností vysoká vzdušná vlhkost.

Aktualizovanou předpověď počasí lze kdykoli zkontrolovat na webových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu: http://portal.chmi.cz.

Kam na inverzní „klasiku“

Pohled z vrcholků hor na oblačné moře pod sebou, z něhož ke slunci šplhají horské stráně, patří k těm, které se v paměti dlouho uchovávají. Mezi klasické „inverzní túry“ na Šumavě patří přechod části vnitřního hřebene mezi Špičákem a Prenetem; nádherné vyhlídky dolů se otevírají z mnoha míst i díky nedávnému odlesnění.

V Krkonoších znamená jistotu slunce jakýkoli kus hlavního hřebene, dobrým východištěm na pohledy nad oblačné „moře“ jsou třeba Pomezní Boudy – směrem na Sněžku, i méně frekventovaným Pomezním hřebenem na Rýchory. A máte-li to blíž do Jeseníků, tak vděčný je přechod části hlavního hřebene mezi Ramzovou (ta bývá často po ránu ještě v mlze) a Červenohorským sedlem, s bezlesou částí přes Keprník.

Uvedená prognóza vychází z veřejně dostupných dat a má pouze pravděpodobnostní charakter. Autor ani server www.lidovky.cz nemohou nést žádnou odpovědnost za případy, kdy by se situace v terénu lišila od publikované předpovědi.