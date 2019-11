Oběti očkování čeká odškodnění. Stát zaplatí těm, které trvale poškodila povinná vakcinace

Praha U Jiříka nastaly bezprostředně po očkování neurologické změny a dostavily se těžké epileptické záchvaty, které mu trvale poškodily mozek. Chlapec je upoután na invalidní vozík, jeho neurolog potvrdil, že změny jsou důsledkem očkování.

Jediný způsob, jak by se chlapcovi rodiče dnes mohli domoci odškodnění od státu, by bylo žalobou u soudu. Jenomže od zavedení nového občanského zákoníku v roce 2014 není za nežádoucí účinky vakcinace odpovědný nikdo – a nikdo tak ani žádné odškodnění na státu nevysoudil. Nyní se to má změnit.