Rozesílání roušek poštou prověřují i ochránci osobních údajů. Vnitro dalo poště adresy bez souhlasu seniorů

PRAHA Úřad pro ochranu osobních údajů prověřuje postup ministerstva vnitra. Důvodem jsou nejasnosti okolo toho, jak resort pod vedením Jana Hamáčka (ČSSD) získával adresy a další údaje z evidence osob, které následně předal České poště, a to bez souhlasu seniorů.

Vše začalo dotazem redaktora Lidových novin Tomáše Nahodila, který se na Twitteru zeptal předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) Jiřího Kauckého, na základě jakého zákonného zmocnění předalo ministerstvo vnitra České poště osobní údaje obyvatel starších šedesáti let. Informace totiž scházela v usnesení vlády. „Rozesílání respirátorů prostřednictvím České pošty prověřujeme od jeho začátku,“ zareagoval předseda ÚOOÚ s tím, že sám by se věcí zabýval jen v případě odvolání.



Určitě by bylo dobré se zeptat správce osobních údajů, tedy @vnitro. Rozesílání respirátorů prostřednictvím @Ceska_posta_sp prověřujeme od jeho začátku. V této chvíli nelze dále komentovat, co by předseda navíc do procesu vstupuji až ve formě druhoinstančních rozhodnutí. — predseda_UOOU (@predseda_uoou) September 24, 2020

Komunikace si následně všiml server iRozhlas.cz, který se na situaci optal právníka specializovaného na ochranu soukromí Jana Vobořila. Podle něj je zájem úřadu na místě, protože ministerstvo pro rozeslání balíčku s rouškami využilo osobní údaje seniorů bez jejich souhlasu.



Česká pošta od vnitra věděla jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu a doručovací adresu všech osob ve věku nad 60 let. Ministerstvo se na základě vyjádření Hany Malé pro iRozhlas.cz hájí tím, že stanovilo poště získaná data zlikvidovat bez zbytečného odkladu po ukončení distribuce. Resort se podle ní navíc opíral o zákon o evidenci obyvatel, podle něhož je ministerstvo „uživatelem veškerých údajů vedených v informačním systému, pokud je to nezbytné pro výkon jeho působnosti.“ Podle Vobořila ale rozesílání ochranných pomůcek do působnosti ministerstva vnitra nespadá.

Další problém

Nejde přitom o první potíže s distribucí roušek a respirátorů téměř třem milionům lidí starších 60 let. Již v pondělí Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) oznámil, že pošta porušila při rozesílání zákonné požadavky na distribuci a technické normy zdravotnických prostředků. Jednotlivé roušky totiž zaměstnanci pošty vybalili z originálních obalů a následně je odeslali v běžné obálce. Česká pošta však tvrdí, že nešlo o zdravotnický materiál, ale o ochranné pomůcky.

Nastalou situaci v úterý okomentoval také ministr vnitra Hamáček, který uvedl, že právníci připravují trestní oznámení na lékový ústav kvůli šíření poplašné zprávy. Hamáček dále dodal, že podle logiky SÚKL by Česká republika nesměla distribuovat lidem ani zdravotníkům nic z ochranných prostředků, které má ve strategických zásobách. „Tento přístup SÚKL znamená znehodnocení veškerých strategických zásob České republiky,“ řekl ministr s tím, že postup ústavu je nesmyslný.

Ředitelka lékového ústavu Irena Storová konstatovala, že Hamáčkovo vyjádření o trestním oznámení kvůli šíření poplašné zprávy považuje za bezprecedentní. SÚKL je podle ní jedinou institucí, která může určit, co je a co není zdravotnický prostředek, nikoliv ministerstvo vnitra. Situaci řeší už také ministr zdravotnictví Roman Prymula (ANO), který komunikuje s oběma stranami sporu.