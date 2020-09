S trasováním mohou pomoci policisté, navrhl Hamáček. Jejich zapojení prý nabízel už na jaře

PRAHA Do trasování kontaktů nakažených koronavirem by se mohli zapojit příslušníci policie, pokud by bylo třeba dále posilovat kapacity hygienické služby. Na twitteru to v úterý uvedl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), dohodl se na tom s policejním prezidentem Janem Švejdarem. Pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví nyní posuzují změnu systému trasování, jak ji v pondělí po jednání vlády naznačil premiér Andrej Babiš (ANO).

Hamáček řekl, že zapojení policistů do trasování nabízel už na jaře. K dispozici by podle něj mohly být desítky zkušených vyšetřovatelů, kteří mají zkušenosti s vedením rozhovorů. Babišovi o možnosti znovu řekl v pondělí na jednání Rady vlády pro zdravotní rizika, posoudit by ji měl Centrální řídící tým. S premiérem je ochoten Hamáček o věci dále jednat, v úterý se například potkají v Lánech při schůzce s prezidentem Milošem Zemanem ohledně návrhu na odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petra Rafaje.

Ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová v pátek uvedla, že Praha přestává zvládat dohledávat kontakty nakažených. Pražským hygienikům budou s vyhledáváním kontaktů lidí nakažených covidem-19 pomáhat nevytížení pracovníci hygienických stanic z jiných krajů. Předseda vlády v pondělí uvedl, že hygienické stanice uvažují o trasování pouze vážných případů covidu-19. Více informací by podle něj mělo být oznámeno do pátku. Jan Hamáček @jhamacek K aktuální debatě o trasování - pokud by bylo třeba dále posilovat kapacity hygienické služby, nabízíme po dohodě s @jan_svejdar příslušníky @PolicieCZ oblíbit odpovědět O změně systému trasování kontaktů nemocných s covidem-19 se mezi hygieniky diskutuje už delší dobu podle ředitele krajské hygienické stanice v Liberci a bývalého hlavního hygienika Vladimíra Valenty. Před odstoupením od trasování varovala v úterý česká pobočka Světové zdravotnické organizace (WHO). Data ukazují rostoucí úroveň šíření infekce napříč kraji a okresy a přibylo hospitalizovaných pacientů s covidem-19, včetně těch, kteří jsou ve vážném stavu. Řešením není zastavit trasování kontaktů nakažených, ale zvýšit kapacity, uvedla pobočka na facebooku. Babiš českou pobočku WHO v reakci na twitteru vyzval, aby mlčela. Nedoporučila roušky a ani nevěděla, že je pandemie, napsal na adresu organizace. Doplnil, že podle statistiky úmrtí v evropských zemích na milion obyvatel Česko situaci zvládá. Denní nárůst nakažených v Česku v pondělí překonal pošesté od začátku epidemie pětistovku a aktuálně nakažených je přes 8400 lidí.