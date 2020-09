Hamáček napadl postup SÚKL ohledně roušek z pošty. Může jít podle něj o trestný čin obecného ohrožení

Praha Postup Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) ve věci distribuce ochranných prostředků seniorům by podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) mohl vést k naplnění trestného činu obecného ohrožení. Strategické zásoby ochranných prostředků státu by podle něj mohly být znehodnoceny. „Pokud by se ukázalo, že se SÚKL bude snažit o znemožnění distribuce ochranných prostředků obecně obyvatelstvu, tak to podle mě splňuje i rozměr obecného ohrožení. Ale to je na právnících,“ řekl Hamáček v Náchodě, kde zahajoval projekt mobilní pošty.

Vláda nedávno rozhodla, že ochranné prostředky - roušky a respirátor pošle všem lidem starším 60 let. Zásilky distribuovala Česká pošta, ústenky byly z balení po 50 kusech rozdělovány a vkládány do obálek po pěti. SÚKL v pondělí oznámil, že pošta porušila při rozesílání zákonné požadavky na distribuci a technické normy zdravotnických prostředků. Ty lze distribuovat jen v ochranných obalech a s informací od výrobce. Možné ohrožení milionů životů? Šéfka SÚKL se ostře vyjádřila k rouškám z pošty, chce jednat s Babišem a Prymulou Pošta musí do tří dnů přijmout nápravná opatření. Státní podnik se hájí tím, že převzal ochranné pomůcky, nikoli zdravotnický materiál. Hamáček řekl, že SÚKL neměl kompetenci k provedení kontroly a zvažuje podání trestního oznámení na ústav kvůli šíření poplašné zprávy.

Hamáček řekl, že podle logiky SÚKL by Česká republika nesměla distribuovat lidem ani zdravotníkům nic z ochranných prostředků, které má ve strategických zásobách. „Tento přístup SÚKL znamená znehodnocení veškerých strategických zásob České republiky,“ řekl ministr. Postup ústavu označil za nesmyslný. „Trváme na tom, že máme veškeré dokumenty v pořádku, že SÚKL není kompetentní ke kontrole distribuce ochranných prostředků,“ řekl s tím, že kontrolním orgánem pro tento případ je Česká obchodní inspekce. Česká pošta podle ministra distribuci roušek a respirátorů lidem nad 60 let již dokončila.Trestní oznámení na ústav kvůli šíření poplašné zprávy podle ministra právníci připravují, zatím podáno nebylo. Blamáž při rozesílání roušek seniorům? Pošta je mohla znehodnotit, třídění zkoumá lékový ústav Ředitelka lékového ústavu Irena Storová uvedla, že chce o distribuci roušek a respirátorů Českou poštou co nejdříve mluvit s novým ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou i premiérem Andrejem Babišem (ANO). Hamáčkovo vyjádření o trestním oznámení kvůli šíření poplašné zprávy považuje Storová za bezprecedentní. SÚKL je podle Storové jedinou institucí, která může určit, co je a co není zdravotnický prostředek, o tom nemůže rozhodovat ministerstvo vnitra. SÚKL na poště provedl kontrolu, která podle šéfky ústavu ještě neskončila. Z dílčích výsledků vyplývá, že výrobky naplňují zákonnou definici zdravotnického prostředku a sami výrobci je tak označují. Nelze je proto distribuovat při porušení originálního obalu nebo bez informací výrobce. Pošta by měla situaci napravit a odvrátit možná zdravotní rizika. Česká pošta minulý týden roznesla zásilky s rouškami a respirátorem téměř třem milionům lidí starších 60 let. Distribuce vyšla na zhruba 15 milionů. Kabinet chce roušky a respirátor poslat i zdravotně postiženým.Pět roušek, které pošta posílala v obálce, bylo vyňato z větších balení o 50 kusech. Respirátor zase neměl informace v češtině a podle SÚKL nenese správné označení shody s evropskými normami CE.