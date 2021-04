Očkovací centra pod vlivem hejtmanů odsávají vakcíny z ordinací. Praktičtí lékaři na dávky čekají

PRAHA Vakcinačních dávek je v České republice pohříchu málo, poslední ranou v řadě je oddálení dodávek látky Johnson & Johnson. V dubnu navzdory avízu nepřijdou, nejdříve se vyšetří, zda ve vzácných případech způsobuje krevní sraženiny. Navzdory tomu, že moc není co podávat, vznikají stále nová a nová očkovací centra v malých obcích o pár stovkách obyvatel.

Praktické lékaře, z nichž části nepřišla ještě ani jediná ampule pro jejich pacienty, trend znepokojuje. Protože když dojde na distribuci dávek, očkovací centrum má vždy přednost.



„Chyba byla už na začátku přípravy strategie očkování, kdy nikdo nepřizval k přípravě ani praktiky, ani pacientské organizace,“ řekl pro Lidovky.cz krajský předseda Sdružení praktických lékařů (SPL) za Zlínský kraj Lubomír Nečas.

Doktoři se musejí rozhodovat, zda své pacienty pošlou do očkovacího centra, kde mají šanci dostat vakcínu dříve, nebo vyčkají na další závoz.

V současné době je v republice 225 očkovacích center, což při deseti milionech obyvatel vychází jedno na každých ani ne 45 tisíc lidí. Kraje odůvodňují vznik center tím, že prioritou je rychle naočkovat co nejvíce občanů. Jejich zakládání v menších městech je podle Kateřiny Nechvátalové, předsedkyně sdružení praktiků z pardubického regionu, z pohledu krajů celkem logický krok: vznikají často v jimi zřizovaných léčebnách a zařízeních.

„Jsou to prostory vhodné ke skladování a disponují zaměstnanci, kteří dle hejtmana nejsou vytíženi a mohou očkovat ve své pracovní době,” sdělila Nechvátalová. Odpadá tedy shánění dobrovolníků a nutná adaptace prostor k poskytování zdravotní péče. „Jinými slovy jsou tato očkovací centra pod přímým vlivem hejtmana a není s nimi práce,” dodává. Praktiky to ale odsouvá na vedlejší kolej.

Rozhodují vazby

Tato kritika se objevuje i v e-mailu od předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky bývalému ministrovi zdravotnictví Janu Blatnému (za ANO), ve kterém stojí, že resort svěřil moc nad vakcínami krajům a ty je mnohdy rozdělují podle osobních či politických vazeb, umožňují vznik nových a nových center, která jsou upřednostňována před stávající sítí zdravotnických zařízení.

„Situace je o to smutnější, že jsme udělali to, oč jste nás žádal. Oslovili jsme velkou část věkové skupiny 80+, která se dosud nezaregistrovala do systému a nepřihlásila se do očkovacích center. Přesvědčili jsme je k očkování a nabídli jim možnost se očkovat u jejich praktika. A nyní jsme díky nespravedlivé distribuci vakcín v situaci, kdy jim nemáme co nabídnout. Kromě toho, aby si ještě měsíc počkali,“ píše Šonka v mailu.

V Pardubickém kraji například minulý týden čísla vycházela následovně: praktikům se uvolnilo 1300 dávek Moderny, které šly do 13 ordinací, přičemž do očkování se v regionu zapojilo 210 praktiků. Podle Nechvátalové je systém jednoznačně nastavený ve prospěch center, což podle ní může sice přinášet efektivitu, ale je to nešťastné vůči pacientům. Problém vidí i v tom, že v centrech vakcínu často aplikují lidé, kteří to nikdy nedělali.

„S pacientem se zde nikdo nebaví, nezjišťuje jaký je jeho momentální zdravotní stav. Projde administrativní částí a je hned očkován, to jde úplně proti smyslu takového zásahu, jakým vakcinace pro tělo je,“ upozorňuje Nechvátalová.

Právě Pardubický kraj je jedním z regionů, které se s trendem malých očkovacích center výrazně potýkají. V obci Jevíčko, s pouhými 2700 obyvateli, vzniklo jedno takové centrum v místním léčebném ústavu, zřizuje ho kraj.

„Rozhodnutí je záležitostí Pardubického kraje, my jsme v tomto ohledu iniciativu nevyvíjeli,“ řekl starosta Jevíčka Dušan Pávek. Centrum považuje za přínos, protože se díky tomu obci dostalo o několik stovek vakcín více, které rozhodně neměli problém vyočkovat. Centrum mělo podle starosty k dispozici Modernu i Pfizer, praktici AstraZeneku. „Setkal jsem se s tím, že někteří lidé preferovali konkrétní vakcínu, takže měli možnost si vybrat,“ doplňuje Pávek.

Rozhlas svolává pacienty

Pro místní praktiky už centrum takovým zázrakem není. Rádi by očkovali, mají seznamy pacientů, ale dávky proudí hlavně do střediska. „Nechápu rozdíl mezi distribucí vakcíny k nám do lednice či mrazáku, nebo o dva kilometry vedle do očkovacího centra,” diví se situaci místní lékařka Jana Trčková, která dodává, že provoz každého očkovacího centra přijde denně pojišťovnu na nemalé peníze na speciálních úhradách za provoz, zatímco ordinace praktiků nestojí nic navíc.

Když se centrum v Jevíčku rozjíždělo, byla tu paradoxní situace: mělo čím, nemělo koho. „Dnes ráno jsem mluvila s panem starostou našeho městečka Jevíčka a ten mi sdělil, že mu volala ředitelka Odborného léčebného ústavu, že jsou nově očkovací centrum a že budou mít příští týden 400 dávek Moderny, ale nemají pacienty, tak aby řekl nám ­ praktikům, abychom poslali své zaregistrované pacienty,” stojí v e-mailu jedné z místních lékařek pro Nechvátalovou z doby, kdy se centrum otevřelo.

Obecní rozhlas podle lékařky několikrát denně hlásí, že pacienti nad 70 let se mají registrovat na očkování do léčebného ústavu, protože vakcín je dostatek. Praktici to považující za frustrující, protože u nich zatím marně čeká více než 40 tisíc seniorů nad 80 let, aby dostali vakcínu, na niž mají přednostní nárok.

Ředitelka léčebného ústavu v Jevíčku, Lenka Smékalová, se proti nespokojenosti lékařů ohrazuje. „Není v tom třeba hledat vůbec žádné zákulisní hry,“ reagovala pro Lidovky.cz na situaci okolo očkování. Cíl je podle ní jen jeden, co nejrychleji proočkovat obyvatelstvo.

„Prostě jen pomáháme, jsme zdravotnické zařízení a máme tudíž veškeré potřebné zázemí. Žádný boj o pacienty a vakcíny se tu neodehrává, to je naprosto nepochopitelný pohled,“ doplnila.

Systém, který drhne

Maloměstská centra jsou spíše než projevem zlého úmyslu výrazem nezdravě nastaveného systému, kde jeden typ zařízení získá vakcíny snáz než jiný, třebaže praktici mají být integrální, rovnocennou součástí očkovací mašinérie. S trendem mini-center se potýkají například také na Vysočině, ve Zlínském i Karlovarském kraji. „Stejně tak v mnoha krajích očkují nejrůznější soukromá létající očkovací centra, která přijedou do místní sokolovny, kde naočkují každého, kdo jde zrovna kolem, bez ohledu na prioritizaci. Mnohá z těchto zařízení i vakcínou Pfizer, přestože stejný kraj, který jim vakcíny dává, tvrdí, že totéž nelze udělat u praktických lékařů,” popsal Šonka zaběhnuté (ne)pořádky v mailu Blatnému.

Zakládání očkovacích center v malých obcích je podle Petra Šubrta, předsedy Sdružení praktických lékařů Královéhradeckého kraje, z hlediska systému nekoncepční a nesmyslný jev, který čerpá sílu z nedostatku vakcín určených pro praktiky a relativního dostatku Pfizeru.

Potenciál praktiků je dle něj násobně vyšší, jen nemají čím očkovat. „Pro laika se nutně musí jevit jako selhání státu fakt, že praktik nemá vakcíny a v centru o dva bloky vedle vakcíny mají. To je systémové selhání,” sdělil Šubrt.

V Karlovarském kraji se aktuálně rodí nové očkovací centrum v Aši, kde je pět praktických lékařů, kteří se již zapojili do očkování. Podobná situace podle Jaroslavy Švandrlíkové, předsedkyně tamních praktiků, panuje i v Chodově, kde centrum funguje po dva dny v týdnu, tvoří náklady na vyčerpanou zdravotní pojišťovnu, ale v místě je dostatek ochotných praktiků.

Očkovací centra jsou přirozeně na mnoha místech země i strategickou výhodou, zvláště až bude vakcín dost, jejich smysl se projeví v tom, že zvládnou odbavit velký objem lidí denně. Neměla by ale vstupovat do konkurence s ordinacemi, to nebylo ani cílem vládní strategie, mají se doplňovat. Jako to funguje třeba v Dobřichovicích, jediném středisku v okrese Praha-západ. „V centru se používají mražené vakcíny, které jsou horší na manipulaci a plánování druhých dávek, k nám chodí AstraZeneca, kde nám kraj dává všechny dodávky, co má přidělené,” pochvaluje si Martin Dudek, předseda praktiků za Středočeský kraj.