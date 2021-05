Praktičtí lékaři kritizují rozdělování vakcín, velká centra mají prý přednost

Praha Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, která sdružuje asi 5000 praktických lékařů, kritizuje rozdělování vakcín. Krajští koordinátoři podle ní preferují velká očkovací centra. Přitom hlavně na ordinacích bude přemlouvat ty, kteří nejsou rozhodnuti se nechat očkovat.

Podle dat ministerstva zdravotnictví se do 3600 ordinací registrovalo přes 470 000 zájemců o vakcínu. Se zástupci praktických lékařů se ve čtvrtek sejde premiér Andrej Babiš (ANO).



„Na praktické lékaře a jejich sestry, (...) je svalována vina za neschopnost koordinátorů očkování zajistit ochranu nejzranitelnější části populace,“ napsala společnost v prohlášení. Ordinace ale podle ní nedostaly příležitost očkování pro své pacienty zajistit. Na termín očkování čeká přes 40 000 lidí nad 80 let a 90 000 lidí ve věku 70 až 79 let, většina z nich právě v ordinacích. Očkování je přitom otevřeno v centrech pro všechny starší 45 let.

„Pro distribuci vakcín do ordinací stanovili podmínku registrace pacientů do systému, která ordinace zaměstnala náročnou administrativou, ale ordinace následně nedostaly dostatek vakcín ani pro tuto skupinu,“ uvedli všeobecní lékaři. Proto často doporučovali svým pacientům, aby raději využili centra.

Podle vakcinační strategie měli očkovat zejména vakcínami od firmy AstraZeneca a jednodávkovou vakcínou firmy Johnson & Johnson, které mají menší nároky na skladování. Ty ale tvoří jen asi 12 procent dodávek.

„Koordinátoři ve většině krajů nebyli schopni zajistit distribuci vakcín Pfizer/BioNTech a Moderna do ordinací praktických lékařů s argumentem, že je to logisticky nemožné, ačkoliv pár kilometrů za hranicemi je to běžné,“ uvedli lékaři.

Dostatečná podle nich není ani distribuce pro ně určených vakcín. U AstraZeneky navíc musí přesvědčovat pacienty, kteří mají o bezpečnosti vakcíny pochybnosti kvůli prověřování v souvislosti s krevními sraženinami. Premiér Babiš ve středu uvedl, že ministerstvo zdravotnictví má jednat s pojišťovnami a distributory, aby bylo možné do ordinací přesměrovat také veškeré dodávky vakcíny od firmy Moderna.

„I další fáze očkování, která Českou republiku čeká, tedy přesvědčování nerozhodnutých, popřípadě odmítajících, tak aby došlo k vytvoření kolektivní imunity, je z velké části v rukách všeobecných praktických lékařů,“ dodali. Podle nich příliš nefunguje vládní informační kampaň k očkování, protože nezanedbatelná část lidí se ztotožňuje s fake news, které o vakcínách kolují.