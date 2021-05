Od nedělní půlnoci se mohou hlásit na očkování lidé nad 40 let. Praktici dostanou vakcíny Moderna

Jako první se registrovali v lednu lidé nad 80 let 15. ledna - Jako první se do systému pro registraci k očkování mohli začít hlásit lidé starší 80 let. Začátky fungování systému provázely problémy. 26. ledna - Registr k očkování proti covidu-19 začal fungovat i pro zdravotníky. 27. února - Registrovat se mohli začít zaměstnanci škol, a to učitelé i nepedagogičtí pracovníci. Přednostní právo přihlásit se měli do 28. března. 1. března - K očkování se mohli začít hlásit lidé nad 70 let. 24. března - Systém pro registraci se otevřel pro pacienty s vážnými chronickými nemocemi, kteří získali doporučení od ambulantních specialistů. Jejich kódy platily do konce dubna. 29. března - Registrace se otevřela pro zaměstnance superkritické infrastruktury a vybrané policisty a hasiče. 7. dubna - Do registru se mohli začít hlásit zaměstnanci sociálních služeb. 14. dubna - K očkování proti covidu-19 se začali hlásit lidé, kterým je mezi 65 a 69 lety. 23. dubna - Internetová registrace se otevřela pro lidi ve věku 60 až 64 let. 28. dubna - Registrovat se mohli začít zájemci ve věku 55 až 59 let. 3. května - Registrace se otevřela pro vysokoškolské pedagogy a pro takzvané pečující osoby, tedy lidi pobírající příspěvek na péči třetího nebo čtvrtého stupně. 5. května - K očkování se začali registrovat lidé ve věku 50 až 54 let. 11. května - Otevřela se registrace k očkování pro lidi ve věku od 45 let. 13. května - Premiér Babiš řekl, že od půlnoci v neděli 16. května se k očkování budou moci registrovat lidé ve věku 40 až 44 let.