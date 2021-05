Očkování od dvanácti? Německo už se připravuje, my zatím jen diskutujeme

PRAHA Nejpozději do tří týdnů by měla Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) rozhodnout o vhodnosti vakcíny Pfizer/BioNTech pro děti nad dvanáct let. Látka už dostala zelenou v USA a Kanadě, se stopkou proto nikdo moc nepočítá.

Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn chce, aby školáci dostali první dávku ještě v srpnu, čímž by se zajistil hladký průběh nového školního roku. Jeho český protějšek Petr Arenberger (za ANO) sice také očekává, že vakcinace dětí ve věku 12 až 16 let začne brzy, detaily ale nevyjasnil.



„O strategii očkování dětí se zatím vedou diskuze,“ řekla tisková mluvčí rezortu Jana Schillerová bez dalších podrobností.

Jenže pediatři, kteří by rádi své dětské pacienty naočkovali sami, k žádným strategickým debatám povoláni nebyli. „Konkrétní kroky jsem zatím nepostřehla. Očekávám, že by diskuze s pediatry měla být skutečně co nejdříve, protože budeme čelit i četným otázkám ze strany rodičů. Měli bychom vědět, ve které fázi případně bude očkování umožněno a kdo ho bude provádět,“ zdůraznila Hana Cabrnochová, dětská lékařka a místopředsedkyně České vakcinologické společnosti.

„Byla bych velmi ráda, aby vakcinaci dětí prováděli pediatři,“ doplnila s tím, že právě dětší lékaři znají své pacienty nejlépe, navíc jsou i zvyklí na očkování a komunikaci s rodiči.

Právě pediatr dokáže spolehlivě ohlídat, aby nedošlo k tomu, že dítěti bude v době očkování dvoufázovou covidovou vakcínou aplikována i jiná látka. „Očkovací centrum bude informaci o plánovaném či nedávno proběhlém očkování jen obtížně shánět,“ dodala Cabrnochová.

Třináctiletým školákům hrozí zejména kolize s dobrovolnou a plně hrazenou vakcínou proti HPV viru. Opatrně se musí i s látkami proti klíšťové encefalitidě či meningokokovým nákazám.

„V souladu s doporučením České vakcinologické společnosti je třeba zachovat odstup mezi podáváním odlišných očkovacích látek, a to minimálně 14 dní,“ zdůraznil Jakub Dvořáček, ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).

Bez očkování dětí Česko nedosáhne kýžené kolektivní imunity. Na tom se shodují politici i epidemiologové. Podle předsedy České vakcinologické společnosti Romana Chlíbka by se celý proces mohl zvládnout do konce roku, případně na počátku toho následujícího. „Očkování dětí je určitě nutné. Jakmile bude proočkovaná dospělá populace, covid bude mít snahu se více uchytit v dětské populaci,“ řekl.



Virolog Libor Grubhoffer je ještě optimističtější a věří, že vakcinaci adolescentů je možné stihnout před začátkem nového školního roku. „Bylo by to nanejvýše žádoucí a pevně doufám, že to naše špatně fungující státní správa nepokazí. Naštěstí logistika spojená s očkováním je prakticky vždy úspěšná, pokud probíhá decentralizovaným způsobem v režii regionálních a místních samospráv bez vlivu vlády a ministerstva zdravotnictví,“ řekl. Očkování by proto ponechal plně v režii pediatrů. „Mohli by případně i ,ovládnout‘ vždy část očkovacího centra po dospělé a naočkovat děti,“ doplnil s tím, že pro očkování dětských věkových skupin by mohlo být ohrožující soustředění kapacit stávajících očkovacích středisek do větších superstředisek, o kterých hovoří premiér Andrej Babiš (ANO).

Ve věkové skupině 12 až 16 let je nyní zhruba 400 tisíc dětí, pediatrických praxí je okolo dvou tisícovek. Kapacitně by očkování podle dětské lékařky Hany Cabrnochové pediatři lehce zvládli. „Kdybychom byli na 50procentní proočkovanosti, což je okolo dvou set tisíc dětí, tak na každou praxi vychází stovka dětí. A to naočkovat není vůbec žádný problém, lze to udělat poměrně rychle,“ sdělila. Podotkla rovněž, že je potřeba počítat s blížícími se prázdninami, kdy je realizace jakéhokoli očkování náročnější.



Zásadní podle ní je, aby výrobce vakcíny dal k dispozici i menší balení distribuovaných očkovacích látek tak, aby se nerozvážela plata ve velkých objemech. To už ostatně Pfizer přislíbil, stejně jako úpravu skladovacích podmínek. Ani množství dostupných očkovacích dávek by neměl být problém s ohledem k navýšeným dodávkám vakcíny Pfizer/BioNTech pro země EU.

Naopak trable může celému procesu způsobit nedůvěra a neochota k vakcinaci. Ta už je patrná mezi mladšími ročníky, kterým se v posledních dnech otevřely či brzy otevřou očkovací brány. A jsou to právě oni, kdo bude rozhodovat o očkování svých náctiletých ratolestí. „Rozhodně nedám dceru naočkovat. Nevidím pro to žádný důvod, starší a rizikové skupiny už naočkovány jsou, děti je tak ohrozit nemůžou,“ řekla pětačtyřicetiletá Jana z Prahy, která váhá i s vakcínou pro sebe.

Podle epidemiologů i lékařů je ale tento přístup krátkozraký. „Dneska už víme, že ve věkové kategorii 12 let je vakcína vysoce účinná a hlavně je bezpečná, což je pro nás strašně cenné. Byť se školní mládež na přenosu covidu nepodílí tak významně, tak přeci jen tady vnímám benefity vakcinace,“ podotkla Cabrnochová.

Podle epidemiologa Petra Smejkala bude mít Česko od covidu klid až v momentě, kdy bude proočkováno na osmdesát procent populace. „Musíme dosáhnout kolektivní imunity, jinak budou nadále vznikat ohniska nákazy,“ řekl.

V současné době je ve státech EU možné očkovat populaci starší šestnácti či osmnácti let látkou společností Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson. Všechny tyto společnosti klinické studie pro vakcinaci dětí dělají nebo se k nim chystají. Nejblíže k cíli je společnost Pfizer, která už dostala povolenku k očkování adolescentů v USA, Kanadě i Izraeli. Evropská zelená se očekává v řádech týdnů.

Očkování bylo ještě před pár dny nemyslitelné i pro těhotné, Vídeň však jako první město v Evropské unii začne přednostně aplikovat vakcínu ženám těhotným déle než 13 týdnů. Nastávající matky by měly získat přístup k vakcíně v polovině května.