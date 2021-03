Praktičtí lékaři by mohli podávat experimentální lék ivermektin, prozatím ho zkoušejí v Brně

Praha Praktičtí lékaři by mohli experimentálně podávat lék ivermektin, který k léčbě pacientů s covidem-19 zkouší nemocnice u svaté Anny v Brně. Vedou o tom jednání s ministerstvem zdravotnictví. Novinářům to v úterý řekl předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Lék se obvykle používá jako antiparazitikum a v Česku není registrovaný. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) ale už dříve uvedl, že má zatím k tomuto léku málo informací na to, aby jej mohl k léčbě covidu-19 doporučit.

Šonka uvedl, že z poslední komunikace se zástupci ministerstva vyplývá, že by lék měl být distribuován k praktickým lékařům. „Budou ho moci podat přesně definované skupině pacientů (...), budou o tom muset učinit záznam do ISINu, aby bylo možné zpětně pro potřeby nějaké studie vyhodnotit efektivitu toho podání,“ řekl Šonka. Doplnil, že zatím nemá bližší informace, jakým pacientům by se lék podával.

Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně invermektin vyzkoušela do konce února u 30 pacientů s nemocí covid-19. Zdravotní stav většiny se po užívání ivermektinu ve spojení s další léčbou podařilo zlepšit natolik, že mohli být propuštění domů, uvedl minulý týden primář I. interní kardioangiologické kliniky nemocnice Michal Rezek. Lékaři podávali lék vybraným pacientům s těžším průběhem nemoci od loňského listopadu. Ivermektin je podle nich levnější než ostatní léky, nyní je ale obtížně dostupný, protože není registrovaný.

Na zpřístupnění ivermektinu a jeho použití u pacientů s covidem-19 se chtěl v pondělí ptát ministra zdravotnictví Jan Blatného (za ANO) také vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Podle Hamáčka je velice úspěšně nasazován na Slovensku. Nedávno se k používání ivermektinu vyjádřil i předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Řekl, že má stanovisko SÚKL, které podle něj není úplně pozitivní. „Ale my říkáme, nebudeme čekat na klinické studie, zkusme to aplikovat,“ řekl. Uvedl, že vláda se zabývá všemi léky, o nichž se v této souvislosti doslechne.