Očkovací místa již hlásí stop stav. Za zvýšeným zájmem stojí rušení testů zdarma i rostoucí čísla nakažených

Počty nově očkovaných rostou prudce po celém Česku, některá vakcinační místa dokonce hlásí naplnění kapacity pro registrované. Zájemci v centrech bez předchozího objednaní si musí vystát často i několikahodinové fronty.

Až dvojnásobný zájem o očkování zaznamenala například břeclavská nemocnice. „Vysvětlujeme si to jak vzrůstajícím počtem lidí s covidem, tak samozřejmě i tím, že je kratší platnost testů a vláda opět zavádí některá omezení,“ uvedl ředitel nemocnice Petr Baťka.

Značný dopad na statistiky, které zaznamenaly náhlý nárůst od minulého týdne, má bezesporu oznámení ministerstva zdravotnictví, že od začátku příštího týdne nebude zdravotní pojištění veřejnosti pokrývat testování na covid. Pokud jedinec nebude chtít ze své kapsy platit několik testů měsíčně, aby mohl žít společenským životem bez omezení, nezbyde mu mnoho alternativ, než se naočkovat.

Pro vakcínu celý den

Kvůli opětovnému zvýšení zájmu, nejen o první, ale i posilující dávku, rozšíří nemocniční očkovací místa i svou provozní dobu. „Z osmi hodin na dvanáct, někde i na šestnáct hodin,“ potvrdil včera novinářům ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Nová vakcinační centra se však resort otevírat nechystá.

„V současné době funguje v Česku více než 400 očkovacích míst. Očkují také praktici a pediatři. Když k tomu přičteme místa bez registrace, jako je brněnská Olympie nebo pražský Chodov, je patrné, že jich je dostatek,“ odpověděl na dotaz serveru Lidovky.cz Vojtěch.

Právě pražská bezregistrační místa v posledních dnech evidují rekordní zájem srovnatelný s červencem, kdy byla poprvé otevřena pro veřejnost. Lidé zde na dávku neváhají čekat klidně dvě hodiny.

Trend potvrzuje i Fakultní nemocnice Bulovka, provozovatel vakcinačního centra na pražském Hlavním nádraží.

„Zatímco před týdnem jsme na Hlavním nádraží podali 198 očkovacích dávek Janssen (Johnson & Johnson) proti onemocnění COVID-19, dnes jich bylo 400!“ napsala na sociální síti Twitter nemocnice.

Zájem o očkování se v posledních dnech propisuje do statistik ministerstva, v pátek bylo podáno bezmála devět a půl tisíce prvních dávek, proti předchozímu týdnu tedy téměř dvojnásobek.

Největší nárůst zájmu v porovnání se začátkem měsíce má o první dávku věková kategorie padesátníků až mladších šedesátníků. Následuje skupina pětatřicet až devětačtyřicet let. U dospělých se obecně zvedl v posledních týdnu zájem až dvakrát.

Co se týče krajů, největší vlnu zájmu zaznamenává podle dat ministerstva zdravotnictví Jihomoravský, Jihočeský a Moravskoslezský kraj. Právě poslední zmíněný region trvale bojuje s nízkým zájmem o vakcínu, a tím pádem vykazuje i nejvyšší incidenci v zemi. „V kraji, kde je nejhorší proočkovanost, což je Moravskoslezský kraj, tak je i nejhorší počet pozitivních i pacientů v nemocnicích,“ potvrdil Vojtěch.

I když se lidé nechávají očkovat povětšinou spíše v nemocničních zařízeních, je do očkovací sítě zapojeno také zhruba necelých tři a půl tisíce ordinací praktických lékařů.

Pfizer k praktikům

Doktoři v regionech už příval žadatelů o vakcínu pocítili. Zejména v druhé polovině minulého týdne a o víkendu si zvýšeného zájmu o první dávku ve své jihomoravské ordinaci všiml i Ivo Procházka, krajský zástupce SPL.

Počet tazatelů podle něj denně převyšuje týdenní počty v posledních dvou měsících, „Motivací jsou z části očekávané náklady na testování nutné pro běžné každodenní činnosti, ale přibližně stejným dílem jsou to i obavy z dramaticky rostoucího počtu nemocných a hospitalizovaných,“ dodává lékař.

Praktici předtím očkovali zejména vakcínou AstraZeneca, kterou ale Česko už dál neobjednává. Tento týden by se po dlouhém čekání měli dočkat dodávek vakcín firmy Pfizer/BioNTech. Distributor Avenier je od včerejška začal rozvážet a všichni by je podle mediálního zástupce firmy Martin Nesrsta měli mít do konce týdne.

Nových případů covidu v posledních týdnech výrazně přibývá a situace se vyvíjí podle rizikového scénáře. Aktuální počty jsou nejvyšší od loňského března. Také počty hospitalizovaných a zemřelých stoupají. Podle dat ministerstva zdravotnictví tři čtvrtiny lidí z nově nakažených za říjen nebyli očkovaní, z hospitalizovaných starších 16 let nebyly očkované zhruba dvě třetiny a ze zemřelých více než polovina.