Do očkování proti covidu se od 1. března zapojí i praktičtí lékaři

Praha Od 1. března se do očkování proti covidu-19 zapojí praktičtí lékaři a budou také moci vypisovat termíny v centrálním rezervačním systému. Na Twitteru to uvedlo ministerstvo zdravotnictví. Úřad k tomu plánuje příští týden vydat metodický pokyn. Ministerstvo také o nastavení očkování jedná společně s armádou a sdružením praktických lékařů.

„Od 1.3. zapojíme praktické lékaře do očkování. Budou mít vakcíny a hlavně i oni už budou vypisovat termíny v centrálním rezervačním systému,“ uvedlo ministerstvo. Dodalo, že o věci informovalo i hejtmany.



Ministerstvo už tento týden uvádělo, že chce od března do očkování více zapojit praktické lékaře. Některé kraje už takové očkování umožňovaly, bylo to ovšem na dohodě s konkrétním očkovacím centrem, které lékaři poskytlo vakcínu. Předseda sdružení praktických lékařů Petr Šonka v minulých dnech Radiožurnálu řekl, že zapojit se chtějí zhruba dvě třetiny z 5000 ordinací.



Od března se budou moci k očkování proti covidu-19 registrovat i lidé nad 70 let a pracovníci ve školství. Očkování učitelů a dalších zaměstnanců škol včetně mateřských má být podle vlády součástí postupu pro postupný návrat dětí do škol. Zvažuje se jim podávat vakcínu AstraZeneca, kterou někteří senioři kvůli nejasnostem o její účinnosti odmítají. Právě od 1. března by se měli do škol vrátit závěrečné ročníky středních škol. Do ordinací praktických lékařů by se měla vozit právě vakcína AstraZeneca. Maximální kapacity z očkovacích míst i ordinací jsou podle dřívějších informací 140 000 vpichů za den.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve videu zveřejněném na sociálních sítích opět lidi vyzval k dodržování opatření. Varoval před agresivitou nových mutací, které způsobují vážný stav a smrt i u výrazně mladších lidí než dosud. Za řešení považuje očkování. Česká republika podle něj dosud dostala 730 460 vakcín od tří firem, v únory jsou ještě očekávány dodávky 187 000 dávek. V březnu by mělo dorazit 1,025 000 vakcín, v dubnu pak 2,6 milionu. Od dubna bude podle premiéra potřeba očkovat 100 000 až 140 000 lidí denně. „Ano, vakcíny přichází pozdě, ale situace se zlepšuje,“ řekl. Babiš také odmítl, že by se lidé měli obávat očkování vakcínou AstraZeneca.



Předseda vlády se vyjádřil i k používání léku ivermektin, který se využívá jako antiparazitikum. Podle některých názorů pomáhá s léčbou covid-19. Babiš uvedl stanovisko ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Ireny Storové. Podle ní je většina studií k tomuto léku neúplná. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) není ivermektin není vhodný ani efektivní pro léčbu covid-19, řekl Babiš.

V ČR se očkuje třemi vakcínami, které jsou registrovány v EU, a to od firem Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Podle údajů na webu ministerstva zdravotnictví bylo k sobotnímu večeru naočkováno asi 542 800 dávek a obě potřebné dávky zatím dostalo asi 206 300 lidí.