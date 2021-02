Zlínský kraj je v očkování unikát. Vakcína pro seniory by měla putovat k ‚odlehlým‘ praktikům

ZLÍN Vlastní systém očkování občanů nad 80 let si připravil Zlínský kraj. Seniory, kteří to mají daleko do očkovacích center, by měli naočkovat jejich praktičtí lékaři. „Posílat praktické lékaře do očkovacích center je zbytečné a špatné,“ vysvětluje šestašedesátiletý Lubomír Nečas ve své ordinaci v areálu zlínské Nemocnice Tomáše Bati.

Stěny zdobí rozsáhlá sbírka starých telefonních přístrojů majících i více než sto let. O to kontrastněji působí fakt, že hned za stěnou ve vedlejší místnosti se nacházejí ampulky s nejmodernějším zázrakem současné medicíny: vakcínou proti covidu.



Nečas sehrál důležitou roli v přípravě svérázného schématu, jakým se Zlínský kraj rozhodl vypořádat s úkolem naočkovat první ohrožené skupiny občanů nad 80 let. Zatímco dle představ vlády by se měla logistika vakcinace nyní točit okolo očkovacích center v nemocnicích a s praktiky počítá v budoucnu, v kraji průmyslníka Bati se rozhodli je naopak ve vhodných případech využít.

Mnohakilometrová štreka

Právě praktici mají důvěrnou zkušenost se svými „ovečkami“, lidmi, o něž se dlouhodobě starají. Ještě více to platí o seniorech, kteří jsou častými návštěvníky ordinací. Pro některé z nich by cesta do očkovacích center ve městech znamenala „štreku“ v délce desítek kilometrů. Kraj se proto rozhodl umožnit jim očkovat se u praktika.

Obce jako pětapůltisícový Brumov nebo dvouapůltisícová Karolinka to mají do nejbližšího špitálu na očkování daleko. Proto by senioři v takových lokalitách mohli prostě přijít ke svému praktikovi. Tak to má alespoň naplánované hejtman kraje Radim Holiš (ANO). „Jedná se o prioritní kategorii 1A, což jsou senioři nad 80 let, kteří jsou nachystaní u praktických lékařů a naočkujeme je mimo centrální registr. Kategorii 1A jsme takto začali a takto ji i doděláme, nebudeme měnit pravidla hry,“ řekl k tomu serveru Lidovky.cz.

Lubomír Nečas

Tady začala role praktika Nečase. Zapůsobil jako koordinátor pro 290 krajských ordinací praktiků, ze kterých mu dorazily počty seniorů nad 80 let, které by daný lékař zvládl naočkovat. Lišilo se to podle spádovosti: někteří vykázali až 180 lidí, jiní jen 20. Tím kraj získal představu, kolik z nejohroženější skupiny zvládne vakcinovat přes už fungující síť praktiků.

Zdá se to jako intuitivní přístup, ale realita je taková, že je Zlínský kraj unikát. Jak ale zdůrazňuje Holiš, neobchází vládní požadavek, aby vše probíhalo centrálním registračním systémem. „Naopak se řídíme vládní strategií, kdy vláda dodává vakcíny a centrální systém a kraje se starají o distribuci a kooperaci samotného očkování. Nikdo nám nic nezakazoval,“ argumentuje hejtman.

Jedná se o svého druhu výjimku pro nejohroženější kategorii, které se zapojením praktiků vyjde vstříc. Hejtman odhaduje, že tento přístup bude jeho region praktikovat maximálně do konce února, než do krajů dorazí větší dávky vakcín a rozjede se provoz velkokapacitních center. Ostatně v registračním systému mají v této prioritní skupině A1 evidováno okolo deseti tisíc seniorů, kteří to mají do očkovacích center kousek a projdou proto celým kolečkem systému.

Holiš je na své praktiky hrdý, protože se výzvy nebáli. Z 290 jich s očkováním ve svých ordinacích souhlasilo 254. Jak vysvětluje Nečas, otálení některých lékařů mohla způsobit nutnost připojit svou ordinaci k Informačnímu systému infekčních nemocí (ISIN), jež generuje závěrečný certifikát o absolvovaném očkování.

Ubíjející „papírování“

Zbytek práce je na samotném praktikovi. Ten si „své“ seniory obvolá a domluví si s nimi termíny. Jelikož v současné době se očkuje hlavně vakcínami od firmy Pfizer, jejíž lahvičky v sobě mají šest dávek, vyhradil si Nečas při testovacím provozu v daný den jednu hodinu, během níž naočkoval šest seniorů. Rozmrazená vakcína vydrží v lednicích praktiků až pět dní, termíny si mohou rozložit. Naočkované seniory lze pak prohnat centrálním rezervačním systémem až zpětně.

Zkušební provoz proběhl ve čtyřech ordinacích v kraji v půlce ledna. Postup se osvědčil, vakcínu dostalo celkem 60 lidí z deseti pfizerovských ampulek. Nečas ale zaručil zároveň svým kolegů zásadní věc: jejich ordinace se nestanou veřejným očkovacím místem. „Nechceme, aby se nám sem objednávali lidi z ulice. Měli bychom mít na starost své evidované pacienty, známe ostatně dobře jejich anamnézy,“ vysvětluje praktik a dodává, že v očkovacích centrech občas pošlou domů člověka třeba pro užívání léků na snižování srážlivosti krve. Což je podle něj zbytečné, stačí jen dát na známého pacienta větší pozor.

K praktikům se dostávají vakcíny skrze nemocnice, v rámci Zlínského kraje především přes distribuční centrum Baťovy nemocnice. Problematiku očkování v ní dostal na starost primář oddělení urgentního příjmu Michal Pisár. Ten zapojení kolegů praktických lékařů jen vítá. „My chceme hlavně léčit lidi, proto tu jsme,“ říká ve své skromné kanceláři v přízemí jedné z budov rozsáhlého areálu nemocnice.

Tím navazuje na Holišova slova. Ten vysvětlil, proč si kraj dal se zapojením praktiků takovou práci. „Koncem prosince jsme dostali výhled na dodávky vakcín až do března. Bylo z něj jasné, že pokud rozjedeme očkování v nemocnicích pod náporem covidních pacientů, nebudeme mít k dispozici odborníky, kteří by očkovali,“ vzpomněl hejtman.

Pisár vypočítává, že je to hlavně administrativa, která je při očkování ubíjející a zbytečně zaměstnává potřebný personál. Vše začíná vypsáním termínů v centrálním systému, který zřídila vláda. Paralelně s tím si nemocnice musí vést vlastní systém pro očkování svých vlastních lidí. U pacientů musí projít zdravotní dokumentaci a přesvědčit se, že je daný senior vhodný pro podání vakcíny. Celý proces je nutný vykázat pojišťovně, která úkon nemocnici proplatí. Pak je nutné vypsat ručně pacientovi kartičku, kterou se prokáže u druhé dávky. Následuje povinný zápis pacienta do ISIN. Tam je při druhé dávce navíc nutné vygenerovat finální certifikát. Systém navíc při náporu uživatelů znatelně zpomaluje. Navrch je potřeba vést o pohybu vakcín důkladné záznamy.

Po monologu na téma administrativních povinností se Pisár odmlčí a sám položí otázku. „A víte, co je nejhorší? Kolik toho zadáváme dvakrát i víckrát,“ povzdechne si primář. Zmíněné systémy spolu totiž v naprosté většině případů „nemluví“.

Hejtman Holiš má jasno v tom, že zapojení praktiků by kraji umožnilo dostat se na měsíční kapacitu 100 tisíc naočkovaných. Ví ale, že s nutností pracovat povinně s centrálním rezervačním systémem to bude mít kraj trochu ztížené. Hodlá však vládní linii plně respektovat. „Skupinu 1B už chceme vyřešit tak, aby byli registrováni všichni,“ dodává zlínský hejtman.