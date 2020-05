Akce s účastí do 500 lidí by od 25. května mohly dostat zelenou. Konání těch větších Vojtěch vyloučil

PRAHA Od 25. května by mohly být povoleny hromadné akce s účastí do 500 lidí. Vyplynulo to z pondělního vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) ve sněmovně. Vláda už dřív oznámila, že velké kulturní akce, hlavně hudební festivaly, se letos v létě v Česku kvůli epidemii nového koronaviru neuskuteční.

„V tuto chvíli uvažujeme na základě stanoviska epidemiologů od 25. května o zákazu konání hromadných akcí nad 500 osob. To je nějaká hranice, která je akceptovatelná,“ řekl poslancům Vojtěch. Opět prakticky vyloučil možnost akcí, na něž by mohly přijít tisíce nebo desetitisíce lidí.

Už od 11. května se budou přitom moci konat společenské, sportovní a kulturní akce s účastí do 100 osob. Opatření se týká například provozu kin, divadel, koncertních síní a cirkusů. Provozovatelé budou muset dodržovat různá hygienická pravidla. Od stejného data se podle dřívějšího plánu kabinetu otevírají i všechny obchody v nákupních centrech, zahrádky restaurací, kadeřnictví a kosmetická studia, muzea a galerie, zahrady zámků a hradů a venkovní prostory pro trénink sportovců profesionálů. K venkovním sportovištím pro trénink se otevřou i vnitřní prostory. Od 25. května se podle nynějších vládních plánů mají otevřít restaurace, hotely a další ubytovací zařízení, památkové objekty nebo vnitřní prostory zoologických a botanických zahrad. Zatím ale není jasné, zda tato poslední vlna uvolňování opatření k omezení šíření koronaviru nenastane už o týden dříve. Jsou totiž na rozdíl od omezení počtu osob na hromadných akcích vázány na nouzový stav, jenž má podle nyní platného rozhodnutí skončit v neděli 17. května. Vojtěchovou informací o opatřeních ministerstva zdravotnictví nynější schůze sněmovny skončila. Proti původním plánům poslanci nerozhodli například o policejní žádosti o vydání poslankyně SPD Karly Maříkové k trestnímu stíhání kvůli jejím výrokům o migrantech a nevolili nové členy rad České televize a Českého rozhlasu na zbývající volná místa. Další řádná schůze dolní komory by měla začít v úterý 26. května.