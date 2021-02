Odměny zdravotníků za covid budou zřejmě až v červnu, dosud chybí usnesení vlády

PRAHA Zdravotníci dostanou odměny za podzimní vlnu epidemie covidu-19 patrně nejdříve v červnu. Vláda dosud neschválila, kolik peněz půjde na vypsání dotačního programu, ze kterého se budou prémie zdravotníkům vyplácet. Kvůli rozpočtovým pravidlům je odměny možné vyplatit nejdříve tři měsíce od data, kdy na ně vláda peníze schválí. Napsal to ve středu server Aktuálně.cz.

O odměnách opakovaně mluvil premiér Andrej Babiš (ANO) i ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), který jako termín výplaty naposledy zmínil duben.

„Pokud by vláda v nejbližší možné době finanční prostředky na dotační program schválila, mohly by být odměny vyplaceny nejdříve v květnu. Reálnější se ale jeví až červen,“ cituje server mluvčí ministerstva zdravotnictví Barboru Peterovou.

Odkládání odměn pro zdravotníky kritizuje prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek. „Vláda pokazila, co mohla, a důsledky nezvládnuté epidemie řeší právě zdravotníci. Podařilo se nám zachránit desetitisíce lidí. To, co se děje, je katastrofa, která nemá v naší novodobé historii obdoby, ale nebýt zdravotníků, byla by ta katastrofa ještě mnohem větší,“ uvedl Kubek. Dodal, že vláda s ním o odměnách od prosince nekomunikuje.

Zátěž nemocnic pacienty s covidem-19 je nyní enormní. Hospitalizováno jich v úterý bylo 6171, v těžkém stavu 1196 z nich, což je druhá nejvyšší hodnota od propuknutí epidemie. Podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví na jednotkách JIP a ARO zbývá pro lidi s covidem 165 volných lůžek, zhruba o 20 méně než v úterý ráno.

Blatný před měsícem v České televizi řekl, že poskytnutí odměn nezáleží jen na něm, ale jeho cílem je to, aby je zdravotníci viděli v březnové výplatě v dubnu. Mělo by jít asi o deset miliard korun, odměny by ale na rozdíl od těch za loňskou jarní vlnu covidu-19 neměl vyplácet stát, ale zdravotní pojišťovny. Babiš tehdy potvrdil, že zdravotníci by mohli dostat za práci na podzim podobné odměny jako za jarní vlnu. „To je moje představa samozřejmě, ale to je úkol pana ministra Blatného,“ řekl ČT.



Česká lékařská komora po lednovém vyjádření Blatného a Babiše vyzvala v otevřeném dopise předsedy politických stran, aby podpořili dřívější vyplacení odměn pro zdravotníky za covid-19. Kubek navrhuje, aby za dva podzimní měsíce každý zdravotník dostal navíc 50.000 korun. Odměna by měla být i pro soukromé lékaře a jejich zaměstnance, kteří podle Kubka svojí prací ulehčují přeplněným nemocnicím.

Za březen až květen zdravotníci v nemocnicích obdrželi navíc 75 000 korun hrubého. Ostatním pracovníkům náležela odměna 30 000 korun. Celkem vláda schválila 11,5 miliardy korun, peníze většina dostala k říjnové výplatě.