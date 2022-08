Vnímám obrovskou odpovědnost. Na ženy je nyní namířen reflektor, říká prezidentská kandidátka Nerudová

Lidovky.cz: Vyhlížená vládní pomoc s financemi na energie domácnostem bude nakonec nejspíš plošná. Zamlouvá se vám takový scénář?

Máte-li na mysli energetický tarif, tak v současné chvíli nejsou jeho jasné obrysy na stole, a nemohu se tak vyjadřovat ke konkrétnímu obsahu. Myslím si, že kvůli větší transparentnosti a především kvůli vysokému výdaji na tarif ze státního rozpočtu měla sněmovna hlasovat o konkrétním návrhu, nikoliv jen o rámcové úpravě, která bude poté zpřesněna prováděcí vyhláškou. Co této vládě vyčítám, je její špatná komunikace směrem k občanům.

Vláda by měla především motivovat lidi a dávat doporučení, jak tuto úsporu činit, i otevřeně přiznat obtížnou situaci. Ve veřejném prostoru je například návrh vyhlášky, který říká, že bychom si měli snížit topení na 18 stupňů. Je to změna, která obrovsky dopadne na domácnosti. My v Evropě patříme k domácnostem, které se historicky vytápějí více než na západ od nás. Celou věc měla vláda lépe vysvětlit a komunikovat. Měl by také být stanoven výčet domácností a institucí, kterých se tato vyhláška případně týkat nebude. Já si nedovedu představit, že se například domovy důchodců, Alzheimer centra nebo léčebny dlouhodobě nemocných budou vytápět na 18 stupňů. Nebo že lidé pohybující se např. na vozíku budou mít v domácnosti 18 stupňů.

Lidovky.cz: Co se týká podniků, tam by ta vládní pomoc byla namístě? Nepřijde vám, že se jí vláda tak trochu vyhýbá, třeba v porovnání s jinými evropskými státy?