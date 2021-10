Odpracujeme si to i bez účasti ve vládě, zní z ANO. Vildumetzová s Berkovcem ještě doufají ve vyjednávání

Lídr hnutí Andrej Babiš se stal premiérem a sestavil vládu. Letošní volby už tak úspěšné nebyly, ANO skončilo na druhém místě a poprvé ochutnalo hořkou pachuť prohry. A nejspíš poprvé od svého vzniku usedne do opozičních lavic.

„Už to je víceméně jasné, koalice Spolu a koalice Pirátů a Starostů dávají jasně najevo, že s nikým jiným jednat nechtějí. Jsou netrpěliví, takže já jsem osobně připraven na poctivou a razantní opoziční práci,“ řekl serveru Lidovky.cz poslanec ANO a lídr pražské kandidátky Patrik Nacher.

I ostatní poslanci ANO, s nimiž Lidovky.cz hovořily, mají smířlivý postoj a s opozicí v podstatě počítají. „Na 99 procent tam míříme. Určitě to není tak, že pokud nebudeme ve vládě, tak naše práce končí – pokračujeme dál,“ uvedl pro Lidovky.cz Jaroslav Bžoch, který v „aňáckém“ dresu kandidoval v Ústeckém kraji.

Někdo ještě doufá

Bývalá karlovarská hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) výsledky voleb respektuje, ale ráda by se o vládní křesla ještě „poprala“. „Všichni teď cítíme ohromný závazek vůči skoro jednomu a půl milionu našich voličů. Už jen kvůli nim se musíme pokusit vstoupit do jednání a prosadit co nejvíce z našeho programu. Pokud to dopadne tak, že skončíme v opozici, nedá se nic dělat. Pro občany našeho Karlovarského kraje budeme odvádět co nejlepší práci i nadále,“ řekla serveru Lidovky.cz exhejtmanka.

V Karlovarském kraji kandidovala z prvního místa a hnutí ANO tam zvítězilo. „Přestože jsme u nás doma vyhráli o parník, celkové výsledky se hodnotí obtížně. Samozřejmě jsme chtěli celkově vyhrát, a to takovým způsobem, že bychom byli schopni bezpečně složit vládu,“ doplnila Mračková Vildumetzová.

I poslanec ANO Stanislav Berkovec by ještě rád bojoval a vyjednával. „Já jsem byl vždycky přítel spojování, takže jsem v tomto smyslu optimista. Uvidíme, jak dopadne vyjednávání, dialog je cesta k demokracii,“ řekl pro Lidovky.cz Berkovec.

Zároveň ale doplnil, že si dozajista dokáže představit ANO v opozici a nepopírá, že se tak nejspíš stane. „Budeme mít stejné názory a budeme prosazovat náš program. To je zkrátka politika a demokratické volby,“ pokračoval Berkovec.

Zlínský hejtman Radim Holiš (ANO) na otázku ohledně opozice odpověděl nejasně. „V našem kraji se bavíme se všemi. To dokazuje naše koalice s Piráty, ODS a ČSSD. Tím jednoznačně dokazujeme, že jsme demokratické hnutí. Celá Praha by se od nás mohla učit v korektním přístupu k politickému partnerovi,“ napsal serveru Lidovky.cz Holiš.

Trojkoalice Spolu a koalice Pirátů a Starostů hned v sobotu po sečtení hlasů podepsaly memorandum o tom, že budou vyjednávat o vládě jen mezi sebou. S hnutím ANO absolutně nepočítají, stejně tak s SPD. Ostatně obě koalice do voleb šly s tím, že chtějí spojit síly a dostat z premiérského křesla Babiše.

Druhé místo, ale silný mandát

Přestože Babišovo hnutí skončilo na druhém místě, mnozí poslanci ANO to nevnímají jako prohru. „Vidím to pozitivně v tom, že máme silný mandát a hodně poslaneckých křesel (celkem 72 – pozn. red.). Pět stran se muselo spojit, aby nás z vlády vyšachovaly, to o něčem svědčí,“ okomentoval Bžoch.

Kde tedy vidí „aňáci“ chybu, že je koalice Spolu na počet hlasů porazila? „Samozřejmě do voleb promluvil i covid. U nás byla pandemie velmi zpolitizovaná, to mi hodně vadí. Bylo jednoduché všechno kritizovat a shazovat protikoronavirová opatření. Vláda byla v situaci, s kterou nikdo nepočítal, bylo to velmi složité,“ myslí si Berkovec.

Podle lídra pražské kandidátky Nachera se hlasy v letošních volbách tříštily. Vznikaly nové strany, které mohly hnutí ANO ubrat na síle. Ostatně celkem milion voličů hlasovalo pro politické subjekty, které se nakonec nepřehouply přes pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do sněmovny. Šlo o rekordní počet propadlých hlasů.

Mnozí poslanci ANO však berou opoziční křeslo jako výzvu. „Politik má zažít obojí, odpracovat si to z koaličních i opozičních lavic. Z tohoto úhlu pohledu to vítám jako zajímavou zkušenost,“ uvedl Nacher.