Odpůrců vakcíny ubylo. Očkovat proti covidu se chtějí nechat tři pětiny Čechů

PRAHA Očkovat proti nemoci covid-19 se chtějí nechat tři pětiny Čechů. Vyplývá to z dubnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM). Vakcínu odmítá zhruba čtvrtina lidí. Oproti předchozímu průzkumu CVVM z února odpůrců očkování ubylo. Z lidí, kteří očkování chtějí, by si většina vybrala nejraději látku od firem Pfizer/BioNTech, zatímco ruský Sputnik V většina z nich odmítá.

Na otázku, zda se nechají naočkovat proti covidu-19, kladně odpovědělo 59 procent dotázaných, stejně jako při předchozím průzkumu. Proti očkování se nyní staví 26 procent lidí, zatímco při únorovém průzkumu ještě vakcinaci odmítalo 33 procent dotázaných. Větší ochotu k očkování projevují lidé s alespoň středoškolským vzděláním s maturitou nebo lidé ve vyšším věku, kteří patří ke skupinám ohroženým vážným průběhem covidu-19.



Z lidí, kteří ještě nebyli očkováni a vakcínu chtějí, by si asi dvě třetiny chtěly vybrat konkrétní očkovací látku. Z nich by si největší podíl dotázaných - 58 procent - vybralo látku firem Pfizer/BioNTech. Naopak negativně se nejvíce lidí staví k ruské vakcíně Sputnik V, jejíž použití zatím neschválila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) ani Světová zdravotnická organizace (WHO). Z Čechů, kteří se chtějí nechat očkovat a vakcínu si chtějí vybrat, odmítá Sputnik V celkem 60 procent.

Navzdory kladnému postoji většiny lidí k očkování hodnotí velká část Čechů postup vakcinace kriticky. Dosavadní průběh očkování proti covidu-19, tedy třeba jeho rychlost či organizaci, pozitivně hodnotí pouze 15 procent dotázaných, zatímco negativně 52 procent. Oproti předchozímu průzkumu CVVM ale kladných hodnocení přibylo a záporných ubylo. V únoru považovalo průběh vakcinace za dobrý jen deset procent lidí a za špatný 63 procent.

Lidé v nejstarších věkových skupinách, kteří už v době průzkumu měli zkušenosti s procesem očkování, ale postup vakcinace hodnotili výrazně pozitivněji než ostatní. Třeba ve skupině lidí starších 80 let hodnotilo očkování kladně 60 procent dotázaných.

Průzkum provádělo CVVM v době od 26. března do 15. dubna. Zúčastnilo se ho 1025 obyvatel České republiky starších 18 let.