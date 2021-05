Kdo bude řídit strategii očkování Čechů? V ‚supertýmu‘ zasednou šéf praktiků či někteří hejtmani

Praha Rodí se složení týmu expertů, který převezme řízení vakcinace proti nemoci covid-19. Útvar má mít dvacet členů, Lidovky.cz získaly jména dvanácti z nich.

Pandemie mimo jiné ukázala, jak důležité je dobré plánování. Právě proto teď při ministerstvu zdravotnictví vzniká nová Rada pro řízení očkování proti koronaviru. Tým odborníků se na pravidelných setkáních bude zabývat distribucí vakcín, ale také strategií očkování pro příští roky. Že práce bude mít dostatek, je nasnadě, už třeba kvůli nevyhnutelné nutnosti přeočkovat populaci proti nemoci covid-19.

Sestavit „soupisku“ odborného týmu dostalo na starost ministerstvo zdravotnictví v čele s Petrem Arenbergerem (za ANO), do jehož gesce nový útvar spadá.

Očkování v Česku doposud řídil národní koordinátor vakcinační strategie. Jeho agendu Rada převezme. Loni v prosinci zastával tuto funkci farmaceut Zdeněk Blahuta, jenž však záhy na post rezignoval. Nahradila jej Kateřina Baťhová, která byla předtím na ministerstvu ředitelkou odboru mezinárodních věcí a EU. Ta však v dubnu – po odvolání ministra Jana Blatného (za ANO) z funkce – oznámila svůj odchod. Podle informací Lidovky.cz je však možné, že na ministerstvu zůstane. „Je to ve fázi jednání, jednou z možností je, že nakonec neodejde,“ řekl pro Lidovky.cz důvěryhodný zdroj z vlády. Nejspíš by se tak připojila k týmů expertů. Kterých?



V Radě usednou zástupci hejtmanů, epidemiologů, lékařů a armády. Podle důvěryhodných zdrojů serveru Lidovky.cz má nový útvar čítat dvacet osob.

Redakce měla možnost nahlédnout do seznamu nominovaných, kam patří například Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů. „Zajímat mě bude zejména to, jak se dokončí aktuální fáze očkování, jak bude vypadat logistika a dělení dodávek vakcín mezi očkovací centra a ordinace praktických lékařů,“ řekl pro Lidovky.cz šéf sdružení praktiků. Hodlá prý myslet i na budoucnost, volá po jasném plánu. „Rada se má zabývat i dalším postupem vakcinace, především její strategie v příštích letech,“ zdůraznil Šonka.

I téma třetí dávky

V nově vzniklém týmu se objeví i další výrazné tváře českého tažení proti koronaviru: epidemiolog a předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek či hlavní hygienička Pavla Svrčinová.



Krajské samosprávy budou v „superočkovacím“ týmu zastupovat liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) a jeho jihočeský kola Martin Kuba (ODS), který od loňského prosince šéfuje Asociaci krajů České republiky. Hejtmani avizují, že se zaměří zejména na logistiku a distribuci vakcín. „A to nejen z krátkodobého pohledu. Vždyť nikdo dosud otevřeně nemluvil o třetí dávce, případně o přeočkování. Přitom ten systém je potřeba začít nastavovat už nyní, protože očkovací centra jsou mnohde zřízená i na místech, která už kupříkladu na podzim budou chtít znovu využívat sportovci či kultura. Musíme plánovat s předstihem,“ uvedl pro Lidovky.cz Půta.

Objem dodávek vakcín do Česka v posledních týdnech roste, což klade nároky na přesnou koordinaci očkování. Armádu, jež v systému hraje podstatnou roli, zastupuje šéf a architekt Chytré karantény Petr Šnajdárek, armádní specialista a špičkový odborník na elektronický boj.

Nominaci do očkovacího týmu přijali podle informací serveru Lidovky.cz i náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny pro zdravotní péči David Šmehlík, šéf Všeobecné fakultní nemocnice v Praze David Feltl nebo náměstkyně ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Martina Vašáková, která je též přednostkou pneumologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze.

Členy nové rady se stanou i oba političtí náměstci ministerstva zdravotnictví Vlastimil Vajdák a Martin Havrda, záda šéfovi resortu Arenbergerovi kryjí od dubna. Havrda přišel na ministerstvo z pozice primáře interní kliniky Vinohradské fakultní nemocnice v Praze a podle dřívějších informací serveru Seznam Zprávy by měl být „hlavou“ nového útvaru. Vajdák je dosud ředitelem brněnské Fakultní nemocnice U svaté Anny. Na pravidelná setkání specializovaného týmu bude docházet i náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění Helena Rögnerová.

MeSES bude k dispozici

Naopak to vypadá, že v nové radě neusedne nikdo z Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES). „Nabídku jsem nedostala a myslím si, že nikdo z MeSES by tam neměl být, jsme nezávislý orgán,“ uvedla pro Lidovky.cz viroložka a členka MeSES Ruth Tachezy. Podle ní však poradní orgán bude nové Radě k dispozici. „K tématu přeočkování se samozřejmě vyjádříme. Chceme pomáhat a zaměřit se na výhledy do příštích měsíců a let, abychom dokázali poradit, co je nezbytné udělat, a aby to všechno zase nebylo na poslední chvíli,“ doplnila Tachezy.



Kdy se útvar expertů poprvé sejde, zatím není úplně jasné, má se tak stát v nejbližších dnech. „Dostal jsem dopis s tím, že bych měl byt členem. Rada se dosud nesešla, termín prvního zasedání byl zrušen a nový zatím nestanoven,“ uvedl pro Lidovky.cz Chlíbek. Oním datem úvodního setkání měla být nadcházející středa. Tiskový odbor ministerstva zdravotnictví na dotaz ohledně termínu do uzávěrky vydání neodpověděl.