Mladým se nechce očkovat, děsí epidemiology. Motivací v budoucnu může být cestování i návštěvy akcí

Praha Očkovaných proti nákaze koronavirem přibývá, prostor pro vakcínu se navíc otevírá čím dál mladším lidem. Jenže právě oni podle zjištění webu Lidovky.cz nával v čekárnách na injekci nechystají. Opadl strach, opadlo nadšení.

„Rodiče mám očkované, sama ještě vyčkám, moc se mi nechce,“ řekla pro Lidovky.cz pětačtyřicetiletá Andrea z Plzně, pro kterou by se měla očkovací brána otevřít příští středu.

Pro osmačtyřicetiletou Sylvu z Prahy není proticovidová injekce otázkou života a smrti, avšak bere ji jako propustku k moři.

„Úplně se mi do vakcinace nechce, ale uvažuji asi jako většina mých vrstevníků: po ní to bude komfortnější při všech nařízeních pro cestování a běžný život. Takže se tomu minimálně letos asi stejně nevyhneme,“ sdělila pro Lidovky.cz.

Před samotným očkováním si ještě raději nechá změřit hodnotu protilátek v krvi. „To asi bude částečně rozhodující,“ dodala. Podobně se vyjádřila většina čtyřicátníků a mladších, které Lidovky.cz oslovily. Shodují se, že s očkováním počkají, dokud je nedonutí okolnosti.

Už nyní existují očkovací místa, v nichž nabídka převyšuje poptávku. Příkladem je Městská nemocnice Ostrava, kde bylo zkraje týdne více vakcín než těch, kdo by je chtěli. Výjimkou jsou stále praktičtí lékaři, těm se naopak očkovacích preparátů žalostně nedostává.

Opadající zájem o vakcínu začíná děsit i epidemiology, podle nichž může narušit budování kolektivní imunity.

„Obávám se toho. Zájem by se tak měl zvednout vysvětlováním, motivací, například slibem, že lidé budou moci cestovat,“ uvedl pro Lidovky.cz Petr Smejkal, vedoucí Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES).

V podobném duchu se vyjádřil i epidemiolog Roman Prymula, který rovněž obavy z vlažnějšího zájmu čtyřicátníků či třicátníků neskrývá. „Motivací snad může být jednodušší cestování do zahraničí a návštěvy akcí,“ potvrdil po dotazu Lidovky.cz.

Míč je nyní na straně vlády a její očkovací kampaně, která by měla v květnu a červnu zesílit. „Kampaň ,Udělejme tečku‘ cílí i na mladé, ty, co váhají nebo nemají dost informací. A už teď uvažujeme o tom, že ji ještě posílíme,“ řekl pro Lidovky.cz premiér Andrej Babiš (ANO).

Podle virologa Libora Grubhoffera může za vlažnější zájem čtyřicátníků či třicátníků menší strach z onemocnění právě pod dojmem ustupující pandemie. „Řešení vidím v intenzivní, chytré propagaci očkování, v trpělivém vysvětlování záludností této nové respirační nákazy, se kterou se lidstvo teprve seznamuje a která pro nás skrývá zatím spoustu nezodpovězených otázek,“ řekl pro Lidovky.cz s tím, že by bylo nezodpovědné na pokles zájmu o očkování mladých lidí nereagovat. „I jejich imunitu získanou bezpečným očkováním potřebujeme do celkové bilance pro kolektivní imunitu,“ řekl pro Lidovky.cz.

Infekcionista Ladislav Machala by nejraději proočkoval i děti, tam nicméně musí ještě doběhnout klinické zkoušky a schvalovací procesy. „Motivací pro váhavé by měla být jednak snaha o návrat k normálnímu životu, ale také mezigenerační solidarita mladých se starými,“ sdělil pro Lidovky.cz s tím, že s takovýmto altruistickým přístupem bohužel v naší zemi nelze počítat.

Naopak imunolog Vojtěch Thon sází na to, že v tuzemsku se již mnoho mladších lidí s koronavirem setkalo a má protilátky. „Očkování pro ně bude důležité s větším odstupem na podzim jednou dávkou z důvodu sezónnosti viru,“ napsal pro Lidovky.cz.

Kampaň nabírá na síle

Propagace, po které experti volají, odstartovala již 12. dubna, kdy byla spuštěna očkovací kampaň „Udělejme tečku“. Využívá tváří mnoha odborníků a lékařů, nechybí například epidemiolog Per Smejkal nebo infektoložka Hana Roháčová.



Váhavce mají přesvědčit emotivní televizní a rozhlasové spoty, inzeráty v tisku i na sociálních sítích. V nich mají kromě lékařů a odborníků prostor i autentičtí lidé, které pandemie různými způsoby zasáhla. Z téměř padesátimilionového rozpočtu kampaně má na květen padnout zhruba dvacet milionů korun, na červen osmnáct. Potkává se to tak s dobou, kdy se otevře očkovací registr pro všechny zájemce nad 16 let.

Ačkoli se ozývají kritiky zejména od praktických lékařů, že jde otevírání věkových kategorií zběsilým tempem a na vakcínu stále čekají tisíce seniorů, podle hejtmanů není jiná možnost. „Potřebujeme teď otevírat věkové kategorie. Kdybychom tento týden neotevřeli 50+, tak nemáme za dva či tři dny koho očkovat. V mladších věkových skupinách se hlásí mnohem méně lidí, tak kolem dvaceti až pětadvaceti procent během prvních dvou dnů, pak to ale příliš nenaskakuje,“ podotkl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO).

Stejná slova zaznívají i od hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby (ODS). „Starší lidé už se nehlásí, ti co chtěli, už jsou naočkovaní, někteří ještě čekají u praktiků, kde je problém s nedostatkem vakcíny AstraZeneca a Johnson & Johnson,“ řekl pro Lidovky.cz Kuba. Právě z toho důvodu apeluje na mladší lidi, aby se registrovali výhradně do očkovacích center. „Kdo se chce rychle očkovat, tak si má dojet do očkovacího centra,“ vzkázal.

K tomu ostatně vyzval i premiér Andrej Babiš (ANO). „Mladým bych doporučil velká očkovací centra. Třeba v O2 universum v Praze je to bez čekání, díky QR kódu v mobilu vás oočkují za pár minut, což mladí určitě ocení,“ uvedl pro Lidovky.cz.

Do očkovacích center by ale podle šéfa resortu zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) měli zamířit i starší občané, kteří stále ještě na svoji vakcínu čekají u praktika. Minulý týden podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky jich takových bylo třicet tisíc starších 80 let a sto tisíc ve věku 70 až 79 let. „Asi pro mobilní pacienty je skutečně rychlejší, kdyby dojeli nebo je někdo dovezl do očkovacího centra,“ řekl ministr.

Ordinace praktických lékařů budou pro urychlení očkování podle premiéra dostávat všechny vakcíny od firmy Moderna. Těch by mělo v květnu přijít 354 tisíc dávek, počítá se i s 28 tisíci dávek vakcíny od firmy AstraZeneca. Šonka nicméně řekl, že ty zřejmě do ordinací praktiků směřovat nebudou, protože je bude potřeba využít na očkování druhých dávek. Do ordinací půjde ještě vakcína Johnson & Johnson, které má v květnu přijít 170 tisíc dávek. V očkovacích centrech naopak zájemci mohou počítat zejména s vakcínou Pfizer/BioNTech. Celkem má v květnu do ČR směřovat 2,85 milionu dávek vakcíny všech čtyř schválených výrobců.