Milion lidí má v Česku kompletní očkování za sebou. Aspoň jednu dávku dostal skoro každý čtvrtý

Praha Ukončené očkování proti nemoci-covid-19 má v Česku víc než milion lidí, minimálně jednu dávku vakcíny dostalo přes dva miliony obyvatel, vyplývá z informací na webu ministerstva zdravotnictví. V zemi, která má zhruba 10,7 milionu obyvatel, se očkuje čtyři měsíce. Aspoň jednou dávkou bylo dosud očkováno 23,6 procenta populace starších 16 let, uvedl v pátek na Twitteru ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO).

Celkový počet podaných dávek přesáhl tři miliony, plně očkovaných bylo k pátečnímu večeru 1,006 049 lidí. Poslední dubnový den podali zdravotníci 65 331 dávek vakcín proti covidu-19, to je o asi 11 000 méně než v zatím rekordní čtvrtek.

V České republice se očkuje čtyřmi vakcínami, a to od firem Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson. Více než 77 procent dávek bylo od Pfizer/BioNTech. Vakcínu Johnson & Johnson, u níž se na rozdíl od ostatních používá jen jedna dávka, dostalo za týden očkování přes 4600 lidí.

V květnu očekává Česko 2,85 milionu dávek vakcíny proti covidu-19.



V Česku se začalo očkovat koncem prosince, nejdříve přišli na řadu klienti domovů pro seniory a zdravotníci, postupně se přidávali i senioři nebo učitelé. V současné době je registrace k očkování otevřená pro všechny starší 55 let, přednost mají také mladší pacienti s vybranými nemocemi.

Od pondělí se spustí registrace pro takzvané pečující osoby, tedy lidi pobírající příspěvek na péči třetího nebo nebo čtvrtého stupně. Připravuje se také očkování pracovníků vysokých škol. Někteří senioři registrovaní především u svých praktických lékařů však stále na očkování čekají.

Od července by se mohli hlásit všichni zájemci starší 16 let. Ministr Arenberger počítá také s tím, že do podzimu by měly být dokončené klinické studie, které umožní očkování dětí.