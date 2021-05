V Iráku vázne očkování kvůli nedůvěře, zájem o vakcinaci se tak snaží zvýšit nátlakem

Bagdád Ve čtyřicetimilionovém Iráku se zatím nechalo očkovat proti koronaviru ani ne 380 tisíc lidí. Mezi Iráčany převládá apatie i strach, napsala agentura AP. Zájem o očkování ale minulý týden probudil populistický šíitský duchovní Muktada Sadr, který se nechal naočkovat před kamerou.

Stovky šíitů následovaly a přišly do očkovacích center. AP k tomu napsala, že případ poukazuje na sektářskou loajalitu, která je v Iráku silná, i na nedůvěru k vládě.



„Byl jsem proti tomu nechat se naočkovat, ale když jsem ho (Sadra) viděl, motivovalo mne to,“ sdělil obyvatel Nadžafu Manhil Šablí. Podle něj snímek Sadra sedícího v černém turbanu a s černou rouškou při očkování zapůsobil stejně, jako když vojáky povzbudí, když se velitel objeví na frontě.

Irák se potýká s nástupem nové vlny koronaviru, v dubnu tam zaznamenávali 8000 nových případů denně. Připisuje se to nedodržování ochranných opatření - lidé nenosí roušky a pořádají sešlosti. Minulý týden denní přírůstky klesly, v pondělí země ohlásila 5068 případů.

Iráčané nedůvěřují státnímu zdravotnictví, takže ujišťování ministerstva zdravotnictví o neškodnosti vakcín na ně nemělo velký vliv. Mnozí se státním nemocnicím vyhýbají. V dubnu v bagdádské nemocnici vypukl požár a zemřelo tam 80 lidí, kvůli čemuž v úterý rezignoval ministr zdravotnictví. Sadrova fotografie při očkování obletěla sociální sítě a na své facebookové stránce ji použilo i ministerstvo zdravotnictví.

Profesor komunitní medicíny na univerzitě v Bagdádu Fáris Lámí řekl, že Iráčané vládu považují za zkorumpovanou a její postup při epidemii nedůvěru prohloubil. Na začátku podle něj policisté odváděli pacienty z domovů, jako by to byli zločinci, a pohřbívání mrtvých se odkládalo několik týdnů.



Problematická rozhodnutí se dělají i nyní - například chronicky nemocní nebo lidé s nízkou imunitou čekají na očkování v nemocnicích, což zvyšuje riziko jejich nákazy. Naproti tomu ti s patřičnými styky nikde čekat nemusejí. Je dobré, když se nechají političtí nebo náboženští představitelé veřejně očkovat, ale „ideologie založená na slepém následování rozhodnutí někoho jiného je sama o sobě tragická“, řekl Lámí.

Do Iráku koncem března dorazilo 336 tisíc dávek vakcíny od firmy AstraZeneca a registrovat k očkování se mohou všichni lidé starší 18 let. V dubnu do Iráku dopravila 49 tisíc očkovacích dávek firma Pfizer.

Ministerstvo zdravotnictví se snaží zájem o očkování navodit nátlakem - lidé bez očkovacího průkazu mají počítat s cestovními omezeními a obchody a restaurace mají propouštět nenaočkované.

Pokyny ale nejsou jednoznačné, takže majitelé restaurací netuší, zda v případě odmítnutí očkování budou muset podniky zavřít. Ramí Amír má v Bagdádu podnik rychlého občerstvení a řekl, že nemůže chtít po všech zaměstnancích, aby se nechali očkovat, když hrozí vedlejší účinky. Jeho kolega Umar Muhammad řekl, že při náboru zaměstnanců do jeho jídelny to někteří vzdali, když jim řekl, že podmínkou je osvědčení o očkování.