ODS chce, aby vláda pozastavila národní dotace Agrofertu. Kritizuje i schodek rozpočtu

Praha Opoziční ODS navrhla sněmovně, aby v souvislosti s podezřeními kolem střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) vyzvala vládu k pozastavení národních dotací jeho bývalé skupině Agrofert. Chce také mimo jiné, aby kabinet předložil plán daňové a důchodové reformy a snížení byrokracie, návrh změn letošního rozpočtu i návrh snížení zákonných výdajů státu. V diskusi o programu mimořádné schůze sněmovny ve čtvrtek představil návrhy usnesení pro dolní komoru předseda ODS Petr Fiala.

Schůze je svolána z podnětu opozičních ODS, Pirátů a KDU-ČSL, řešit se na ní má zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) za minulý rok, hrozící schodek státního rozpočtu a údajný Babišův střet zájmů. Babiš se z jednání sněmovny omluvil kvůli dlouhodobě plánované zahraniční cestě na setkání premiérů zemí visegrádské čtyřky a Japonska. Podle Fialy se termín schůze měl stanovit tak, aby mohl být Babiš přítomný.



Fiala v úvodním slově vysvětloval důvody, proč se část opozičních stran rozhodla mimořádnou schůzi vyvolat. „Vláda má očividně záměr tvářit se, že se nic neděje, že je vše v pořádku, ale ono se děje. Česko začíná mít vážné problémy,“ řekl Fiala i s odvoláním na kritickou zprávu NKÚ. Předseda ODS soudí, že pokud vláda nic neudělá, státní rozpočet se může letos propadnout do stomiliardového schodku. „Měli bychom vidět první reformní kroky. S ničím se ale nezačalo,“ uvedl.



Dotkl se také Babišova trestního stíhání v případu Čapí hnízdo. Rychlá výměna ministra spravedlnosti (Jana Kněžínka) v době, kdy státní zastupitelství rozhoduje o podání obžaloby, podle Fialy zpochybňuje právní stát. Sněmovna by podle ODS proto měla vyzvat Babiše k obsazení funkce ministra spravedlnosti tak, aby nebyla narušena důvěra v právní stát, a k tomu, aby se zdržel slovních útoků na justici.

Před hlasováním o návrhu programu schůze mohou na sněmovním plénu vystupovat jen řečníci s přednostním právem. Schůze se ale nakonec nemusí uskutečnit, pokud Sněmovna program neschválí. V takovém případě by se ke slovu ostatní poslanci nedostali a nehlasovalo by se ani o usneseních.

Babiš označil mimořádnou schůzi za nesmyslnou. „Mě mrzí, že nemůžu být ve Sněmovně. Je to schůze, která nemá žádný smysl. Tam je asi 200 zákonů, které čekají na schválení, ale opozice samozřejmě asi nemá co dělat, tak svolala tu schůzi,“ řekl Babiš před odletem do Bratislavy.