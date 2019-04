Lidovci vyzvou vládu, aby kvůli výměně ministrů znovu zažádala o důvěru

Praha Opoziční KDU-ČSL vyzve vládu, aby znovu požádala Poslaneckou sněmovnu o důvěru. Důvodem je značná obměna ministrů. Pokud tak kabinet neučiní, považují lidovci za logické debatovat o vyvolání hlasování o nedůvěře, řekl na úterní tiskové konferenci před schůzí Sněmovny předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Kvůli „personálnímu zemětřesení“ ve vládě lidovci navrhnou zařazení mimořádného bodu na jednání Sněmovny.

Poslanci se sejdou tento týden na dvou schůzích. Řádná začíná v úterý ve 14:00 a poslanci se na ní mimo jiné vrátí k debatě o předloze KSČM o takzvaném zdanění církevních restitucí, kterou vetoval Senát. Na čtvrtek je svolána z popudu opozičních ODS, Pirátů a KDU-ČSL mimořádná schůze k výroční zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), k hrozícímu schodku státního rozpočtu a k údajnému střetu zájmů premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše.



KDU-ČSL (Twitter) @kducsl Kvůli personálnímu zemětřesení ve vládě navrhneme zařazení mimořádného bodu na jednání Poslanecké sněmovny. Navíc vyzveme vládu, aby znovu požádala Sněmovnu o důvěru. Při tak značné obměně ministrů je to podle nás slušnost a samozřejmost. 10 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Podle Výborného by to bylo nejlepší spojit s hlasováním o některém ze zásadních vládních zákonů. „Pokud vláda nepožádá o důvěru ve spojitosti s hlasováním o některém ze zákonů, potom je na místě vyvolat hlasování o nedůvěře této vládě,“ řekl Výborný.

Rošáda ministrů

Z vlády odchází ministr dopravy Dan Ťok, ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková a ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (všichni za ANO). Ťok a Kněžínek se rozhodli k rezignaci sami, Nováková odchází na přání Babiše. Prezident Miloš Zeman jejich nástupce jmenuje 30. dubna. Ministerstvo průmyslu povede dosavadní místopředseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karel Havlíček, ministerstvo dopravy náměstek majetkového úřadu Vladimír Kremlík a ministerstvo spravedlnosti poradkyně prezidenta pro justici Marie Benešová. Výborný se domnívá, že by vláda měla požádat o obnovení důvěry krátce po jejich jmenování.

Poté, co Kněžínek minulý týden oznámil rozhodnutí rezignovat, objevily se spekulace o možném tlaku na ochod nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Část opozice dává jeho odchod do souvislosti s kauzou Čapího hnízda, ve které čerstvě čelí návrhu na podání obžaloby premiér Babiš. ČSSD, která je s ANO ve vládě, v úterý uvedla, že případné hlasování o konci nejvyššího státního zástupce ve funkci by bylo posledním hlasováním současné vlády. Benešová minulý týden popřela, že by chystala čistky ve státním zastupitelství. Premiér Babiš pak ke kauze Čapí hnízdo řekl deníku Mladá fronta DNES, že pokud ho státní zástupce obžaluje, nerezignuje.