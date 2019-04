EU je zároveň obr i trpaslík, tvrdí Pavel Svoboda, lídr KDU-ČSL pro evropské volby

PRAHA V domácí politice by lidovci chtěli být stranou, kolem níž se integrují další pravicové subjekty. Na unijní scéně je pro ně „zemí zaslíbenou“ Bavorsko, kde mnoho let vládnou křesťanští demokraté. Mimo jiné i tohle zaznělo v rozhovoru s lídrem KDU-ČSL pro volby do Evropského parlamentu Pavlem Svobodou. Rozhovor s ním pro sobotní vydání LN připravil Tomáš Tománek.

LN: Po nedávném sjezdu má KDU-ČSL zbrusu nové vedení. Co od něj očekáváte?

Určitě novou dynamiku. Očekávám také, že nový předseda bude nejen nové koště, které bude dobře mést, ale také od něj očekávám nový rozhled. Protože bývalý ředitel gymnázia třeba přinese nějaký svěží myšlenkový vítr.

LN: Jaký je nový předseda Marek Výborný?

Marka jsem znal dlouhou řadu let. Koneckonců jeho jméno není v lidové straně neznámé, protože jeho otec už v­těchto barvách v politice pracoval. Takže ho znám dlouhodobě.

LN: V čem bude jiný než Pavel Bělobrádek?

To se ukáže. Zdá se, že na některé věci má mírně odlišný názor, například se hned na sjezdu od Pavla Bělobrádka odlišil tím, že si řekl několik jmen, která chce do předsednictva. To předchozí předseda neměl ve zvyku.

LN: Liší se výrazněji i povahově?

To si zatím neumím úplně srovnat. Natolik dobře jsem ho ještě nepoznal.

LN: V předsednictvu nezůstal kámen na kameni. Jediným členem, který zemětřesení ustál, je místopředseda Jan Bartošek. V čem tkví jeho síla?

Honza Bartošek byl výraznou tváří už v minulém předsednictvu. Udržel se nejen proto, že je za ním vidět kus práce. Ale nový předseda si ho zároveň do předsednictva vyžádal.

LN: Dosavadní první místopředseda Marian Jurečka naopak po neúspěchu ve volbě šéfa řekl, že do vedení dál kandidovat nechce. Necítil jste z­jeho strany, že je trošku uražený?

Jistě. Patrně se domníval, že uspěje. Do zákulisí tolik nevidím, ale je evidentní, že řadového člena předsednictva neměl v plánu dělat. Takže se stáhl do celostátního výboru, což je také velmi intenzivní práce pro stranu, protože výbor zasedá každé dva tři týdny. Zase taková úleva to pro něj tedy není.