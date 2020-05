Omezení provozu obchodů po konci stavu nouze není plošný zásah do základních práv, uvedl Vojtěch

Praha Omezení provozu obchodů či hromadných akcí od pondělí 18. května nezasahují plošně do základních lidských práv a svobod, lze je tak stanovit opatřeními ministerstva zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Na páteční tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Kabinet v pondělí schválil, aby byla některá zbývající opatření proti koronaviru převedena do této podoby z dosavadního režimu krizových opatření podle krizového zákona. Ta by pozbyla platnosti s koncem nouzového stavu, který trvá do neděle 17. května.



Zároveň v pondělí souhlasil s tím, aby od pondělí opatření ministerstva zdravotnictví dál upravovala provoz škol, omezení konání hromadných akcí a provozu obchodů. „Podle posouzení právníků a ve světle judikatury, kterou respektujeme, je to možné,“ uvedl Vojtěch. Do 25. května, kdy z velké části končí vládní harmonogram rozvolňování opatření, tak podle něj budou místo krizových opatření stačit ministerská. Doufá ale ve schválení mimořádného zákona s dočasnou účinností do konce roku, který by kompetence resortu zpřesnil.

Vojtěch připomněl dva soudní verdikty, které se vládních a ministerských opatření týkaly. V dubnu rozhodl Městský soud v Praze o zrušení čtyř opatření resortu, která omezila volný pohyb, maloobchod a služby v provozovnách. Kabinet následně musel pravidla přijmout jako krizová opatření. Před týdnem jiný senát soudu zamítl žalobu proti mimořádným opatřením o uzavření škol.

Pravomoc regulovat provoz restaurací a ubytovacích zařízení resort výslovně má, řekl Vojtěch. „Jsou to věci, které nejsou extenzivním plošným zásadním zásahem do základních lidských práv a svobod, jak judikoval soud v rámci prvního rozsudku. V tom druhém rozsudku soud říkal, že se shoduje s prvním senátem, že pokud jsou to takto extenzivní zásahy, tak není možné postupovat podle zákona o ochraně veřejného zdraví, ale pokud nikoliv, tak to možné je,“ uvedl.

Doufá současně ve schválení mimořádného zákona s dočasnou účinností do konce roku, který by kompetence resortu zpřesnil. Ten podpořila vláda minulý čtvrtek, ve Sněmovně by se mohl projednat se zkrácenými lhůtami. Omezující opatření by podle předpisu mohl resort vydávat po předchozím souhlasu vlády. V případě hrozby prodlení by mohl jednat sám, ale pokud by opatření vláda do 48 hodin nepotvrdila, pozbyla by platnosti.

Kabinet po konci nouzového stavu počítá s tím, že do pondělí 25. května zůstane omezen provoz vnitřních prostor restaurací či zoologických zahrad, zavřena budou ubytovací zařízení či sauny. Vláda v pondělí podpořila, aby Vojtěch svým opatřením upravil například nošení roušek na veřejných místech, reguloval provoz škol, omezoval provoz hromadných akcí, restaurací či ubytovacích služeb.