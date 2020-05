Jak se stane, že má nakažený člověk ‚čistý‘ test na koronavirus? Víme o něm pořád málo, říká mikrobiolog

K určení toho, zda člověk prodělává nebo už prodělal nemoc covid-19, se v Česku používají dvě základní metody. Každá je vhodná k něčemu jinému a každá má svá omezení. I nakažený člověk proto může získat „čistý“ výsledek testu.

Testy vycházejí z poznatků, co viry v těle způsobují. Virus není „plnoprávným“ organismem, nemůže se sám množit, vyrábět si energii a jen omezeně zvládne připravit bílkoviny pro svůj obal.



Zjednodušeně řečeno, virus je vlastně „počítačový program“ v bílkovinném obalu. Tím „programem“ je nukleová kyselina, v případě nového koronaviru jednovláknová ribonukleová kyselina (RNA). Virus se musí rychle dostat do těla nedobrovolného „hostitele“, jinak zahyne. U nového koronaviru se zdá, že zanikne do tří dnů – podle toho, na jakém povrchu se usadí.



V těle virus proniká do buňky, jeho RNA ovládne její fungování a buňka začne vytvářet nové viry, až zahyne, rozpadne se a viry se šíří po těle a napadají další buňky. Zastavit jejich šíření může lék (proti covid-19 však neexistuje), nebo imunitní systém, který vytvoří protilátky, jež virus zničí.

Na těchto nejzákladnějších faktech stojí i nyní používané testování potenciálně nemocných lidí.

Test PCR: probíhající nemoc

Koronavirus, který pronikne do těla, je nejprve zachycen zejména v horních cestách dýchacích, kde napadá tamní buňky. „Víme o něm pořád málo. Ale ukazuje se, že průměrná inkubační doba je pět až šest dní. To znamená, že za tuto dobu po nákaze se začnou objevovat symptomy onemocnění. Avšak inkubační doba může také mít rozsah od jednoho do čtrnácti dní,“ říká Libor Staněk, genetik a mikrobiolog, který je členem lékařské rady laboratoří Synlab a vyučuje na 1. a 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Když se projeví vnější symptomy nemoci, znamená to, že virus už zničil první buňky napadeného člověka a dál se v těle množí. Je možné jej nabrat vatovou tyčinkou zavedenou nosem do nosohltanu. Pro pacienta to sice není bůhvíjaký zážitek, ale dá se zvládnout a je rychlý. Důležité je, aby zdravotník setřel buňky i sekret, který viry obsahuje.

Obsažené viry se pak zjišťují podle vybraných míst v jejich RNA, cílem pro diagnostiku jsou geny nesoucí informaci o virovém obalu. Není to úplně jednoduché. Izolovaná nukleová kyselina se musí nejprve namnožit, aby ji bylo možné detekovat. To se prování pomocí přístrojů metodou zvanou real time PCR. Postupu množení se říká polymerázová řetězová reakce – odtud anglická zkratka PCR. Využívá se při tom opakované zvyšování a snižování teploty, při němž se řetězce RNA roztrhnou a navážou na odpovídající (komplementární) báze pomocí enzymu polymerázy. Díky tomu nakonec vznikne dostatek úseků RNA, z nichž se dá určit, zda odpovídají hledanému viru. Postup trvá obvykle čtyři hodiny. Na jeho konci je jasné, zda pacient má nemoc covid-19 a může ji šířit, případně – pokud ji již dříve měl prokázanou – zda se už uzdravil.



„Na tomto základním principu pracují všechny diagnostické přístroje používané na určení, zda má pacient v těle nový koronavirus,“ vysvětluje doktor Staněk.

U osob, u nichž se projevují příznaky nemoci (zejména horečka a kašel), platí PCR test zdravotní pojišťovna na doporučení lékaře. Pořídit si jej mohou i další zájemci, ti si jej však musejí platit z vlastní kapsy. „U nás v laboratořích Synlab přijde na 1790 korun,“ konstatuje doktor Staněk.

Test PCR potřebují například lidé, kteří se vracejí do Česka ze zahraničí. Buď musejí na dva týdny do domácí karantény, nebo se mohou prokázat nejvýše čtyři dny starým negativním testem. Určitá potíž je v tom, že v prvních dnech od nakažení může test PCR zastihnout jen ty viry, které se v nosohltanu teprve čerstvě usadily, ale ještě se nenamnožily. Ne vždy se tedy už dají prokázat.

Test z krve: protilátky

Na viry, které poškozují buňky, začne postupně reagovat lidský imunitní systém a vytváří obranné protilátky, které krví putují na místo nasazení. A na ty jsou zaměřeny jiné testy, které je hledají v krvi odebrané ze žíly na ruce. Protilátky však začínají vznikat zhruba sedmý den po nákaze. Testy, které je prokážou, tedy zjistí už rozjetou, probíhající nemoc a mívají za testy PCR zpoždění až několik dní.

Nejdříve je možné zjistit protilátky zvané imunoglobulin A (IgA). „Říká se jim slizniční, protože vznikají přímo na sliznici. Ale ne všechny diagnostické soupravy je mají ve svém portfoliu,“ konstatuje doktor Staněk.

Téměř současně s IgA se tvoří imunoglubulin M (IgM). Představuje protilátky časné fáze onemocnění, které jsou okamžitým bojovníkem proti nákaze. Když se najde v krvi, znamená to, že nákaza právě probíhá.

Teprve asi desátý až čtrnáctý den od nákazy vzniká imunoglobin G (IgG), což jsou protilátky pozdní fáze, takzvané paměťové. Jejich úkolem je rozpoznat infekční látku, pokud se v těle zase někdy později objeví, a zničit ji. Obvykle v těle zůstávají měsíce, roky, někdy po celý život. Jak tomu bude u nového koronaviru, však zatím nikdo neví.

Když tedy test současně zjistí protilátky IgM a IgG, ukazuje to na stále aktivní fázi onemocnění. Člověk, který má v těle jen variantu IgG specifickou pro nový koronavirus, už nákazu prodělal. Jestli ale bude proti ní imunní i příště, není zatím jisté.



Test na určení protilátek obvykle trvá jeden den. V tuto chvíli jej zdravotní pojišťovny neplatí, zájemce si jej hradí sám, například v laboratořích Synlab stojí 860 korun.

Výjimkou byl nyní vyhodnocovaný „test promořenosti“, který probíhal na vybraných místech České republiky. Jeho úkolem je z protilátek v krvi zjistit, jaký podíl obyvatel už nákazu novým koronavirem prodělal. V tomto případě účastníci výzkumu neplatili nic.

Rychlotest je jen orientační

Variantou krevního testu jsou rychlotesty. Při nich se odebírá jen kapička krve z prstu a vloží se do malého, přenosného přístroje. I tento test hledá protilátky, jeho výsledek bývá k dispozici během půl hodiny. Bohužel oč je rychlejší, o to méně je přesný, má své limity v podobě falešné negativity (určí negativní výsledek i u nakaženého člověka).

„Je to v podstatě jen orientační, screeningový test z velmi malého množství materiálu, dělá se jen v terénu, aby vytipoval potenciálně rizikového pacienta. V laboratoři jej nepoužíváme,“ konstatuje Libor Staněk ze Synlabu.